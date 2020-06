El PSOE acusa a Moreno de enchufar a los vigilantes de playa

El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Socialista, Rodrigo Sánchez Haro, pidió ayer explicaciones a la Junta de Andalucía sobre el proceso de contratación de los 3.000 vigilantes de playa que comienzan a trabajar maana lunes y criticó que su presidente, Juanma Moreno, quería el mando único "para enchufar a los allegados del PP" en estos puestos.

En un comunicado, el portavoz socialista pide a Moreno que explique en el Parlamento autonómico y a toda la ciudadanía cómo se han seleccionado a esos vigilantes, que "han contratado en tan sólo 24 horas", "qué criterios ha primado en su contratación, qué se ha baremado, qué conocimientos o aptitudes se han tenido en cuenta, y por qué se ha hecho todo el proceso de espaldas a los ayuntamientos y al Servicio Andaluz de Empleo (SAE)".

También critica que el Gobierno autonómico "se ha saltado" en estas contrataciones los principios de igualdad, mérito y capacidad. "Hay demasiadas sombras en esos 3.000 contratos de casi 2.000 euros al mes, que se han dado con opacidad, con falta de transparencia y sin que todos los parados andaluces puedan participar", añade.

Asegura además que hay alcaldes que se están enterando de que el lunes comienzan a trabajar en sus playas estos vigilantes porque las propias personas contratadas les han llamado por teléfono. "¿Por qué tanto oscurantismo del Gobierno andaluz? ¿Por qué no ha hecho público el baremo usado para la contratación? ¿Por qué no se ha tenido en cuenta lo que pedían los alcaldes y alcaldesas de Andalucía? ¿Por qué no se han puesto planes de empleo en marcha a través de los ayuntamientos?", insiste.

"Demasiados interrogantes, demasiadas sombras y demasiadas dudas" según Sánchez Haro, que asegura que si Moreno Bonilla no lo explica "con transparencia" a todos los andaluces les sobrarán los motivos para pensar que esto es "un caso de enchufismo intolerable", más aún con la difícil situación económica de muchas familias como consecuencia de la pandemia.

El socialista censura asimismo que la Junta de Andalucía está haciendo "dejación de funciones". "Moreno es el mando único para la apertura y control de playas y no ha hecho nada, sólo esperar a que los ayuntamientos le resuelvan la papeleta del control del aforo", afirmó.