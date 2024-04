El PSOE exige que se "saque del abandono" a los vecinos de la segunda fase de Nuevo San Andrés

El grupo municipal socialista ha pedido al alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, que "saque del abandono a la segunda fase de la barriada de San Andrés, cuyos vecinos tienen demandas históricas como la mejora de la limpieza, el arreglo de acerado, un acceso digno al polideportivo, acabar con las escombreras con mayor vigilancia policial y el mantenimiento de árboles y mobiliario, además de la mejora de la accesibilidad para personas con movilidad reducida".

Así lo ha expresado el portavoz municipal socialista, Daniel Pérez, junto a la viceportavoz socialista, Begoña Medina, el concejal Pablo Orellana y medio centenar de vecinos que han acudido a la cita convocada por el PSOE para tomar nota de sus necesidades.

Pérez ha señalado que "cuando el equipo de gobierno se ha dado cuenta esta mañana de que daríamos una vuelta por el barrio, ha enviado de urgencia a un pelotón de trabajadores de Servicios Operativos para cambiar los bancos del parque infantil, una demanda que los vecinos denuncian desde hace meses porque los anteriores estaban completamente destrozados".

A su juicio, "no es de justicia que tengamos que presentar una moción en el Ayuntamiento y presionar con una rueda de prensa para que el Ayuntamiento haga algo en los barrios". "De la Torre le ha perdido el pulso a la calle, no pone un solo pie en los barrios. Tiene que venir aquí y dar la cara, no esconderse detrás del rodillo de su mayoría absoluta", ha apostillado.

Por su parte, la viceportavoz socialista, Begoña Medina, ha expresado que "la segunda fase de Nuevo San Andrés necesita con urgencia "un plan especial de limpieza y mejora de las aceras", porque "hay zonas que impiden el desplazamiento de personas con movilidad reducida y aquí residen muchos mayores".

En el caso de las pistas deportivas, ha continuado, "presentan un estado deplorable", mientras que "las calles están sucias y se permite desde hace meses que el aparcamiento a cielo abierto junto al pabellón deportivo se haya convertido en una escombrera, con restos de obras y material contaminante. Para esto pedimos también vigilancia policial".

Medina ha insistido en que "no es de recibo que vecinos que pagan sus impuestos como todos los malagueños tengan que soportar el abandono de su ayuntamiento", porque "no viven en condiciones dignas".

También ha explicado que "los bancos del parque infantil han estado rotos durante meses y los vecinos lo han puesto varias veces en conocimiento del distrito. Hemos tenido que presentar una moción y hacer una rueda de prensa para que, de la noche a la mañana, se hayan dignado a cambiarlos de urgencia", ha señalado la socialista.

Medina defenderá la moción que se ha presentado este miércoles durante la comisión de Sosteniblidad Ambiental del próximo lunes y ha esperado que el PP "se sume a la defensa de la dignidad en los barrios. San Andrés, al igual que muchos de Carretera de Cádiz, sufre un preocupante estado de abandono municipal. Los vecinos quieren más árboles, más limpieza, que se desratice mejor, más aparcamiento, que se acabe con los vertederos incontrolados y que se invierta más en su barrio", ha sostenido.

Por otro lado, durante la visita de los socialistas a la barriada han aludido a la demanda de los mayores de San Andrés, "que perdieron hace tres años el edificio en que se imparten sus clases para adultos".

Han señalado que Medina elevó en la pasada legislatura varias mociones e iniciativas al pleno para que cerca de un centenar de personas mayores recuperaran un local "digno, cerca de sus domicilios, para dar sus clases de educación para adultos", porque "el edificio que ocuparon durante décadas sufría de grietas que debían ser reparadas"."Tras la presión del grupo socialista, la respuesta del Ayuntamiento fue la de dotar un aula en un centro educativo "que está lejos, al que no todos pueden ir, concretamente en el Francisco de Goya".

Medina ha expresado que "el equipo de gobierno debería volcarse con estos mayores que quieren nutrirse culturalmente, que siguen con ganas de aprender. Han pasado tres años desde que perdieron su centro de referencia y no han hecho nada por ellos, sólo darle patadas a la lata", ha lamentado Medina.