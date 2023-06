El PSOE de Sevilla pide a Amparo Rubiales que rectifique tras llamar "judío nazi" a Bendodo

La dirección del PSOE de Sevilla ha pedido este miércoles una rectificación a su presidenta, la histórica socialista Amparo Rubiales, que publicó un mensaje "a título personal" en su cuenta de Twitter en las que calificaba de "judío nazi" al coordinador general del PP, Elías Bendodo.

El coordinador general del PP utilizó la misma red social para responder a la presidenta del PSOE en Sevilla, afirmando que "quien califica así se califica a sí mismo". "En el PP a lo nuestro: propuestas y que la moderación, el sentido común y el sentido de Estado imperen pronto en un nuevo Gobierno de España", ha añadido.

Tras la polémica suscitada y las críticas recibidas, Amparo Rubiales ha publicado un nuevo mensaje en el que asegura: "No soy ni machista, ni xenófoba, ni antisemita, ni homófoba, ni antitrans ni anti nada. Sin igualdad no hay libertad. ¿Lo entendéis?". También explica: "No tengo nada, nada contra los judíos; todo, todo contra los nazis. Entendido?????". Y apunta: "Tengo amigos judíos. A mucha honra".

No soy ni machista, ni xenófoba, ni antisemita, ni homofoba, ni anti trans ni anti nada. “Sin igualdad no hay libertad”, lo entendéis???? — Amparo Rubiales (@AmparoRubiales) June 7, 2023

La dirección del PSOE sevillano se ha desmarcado de las afirmaciones de Rubiales, de las que sostiene que las ha realizado a "título personal" y que son completamente rechazables, según fuentes socialistas.

Gamarra: "Todo tiene un límite"

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha querido mostrar su "apoyo" a Bendodo y también ha censurado las palabras de Rubiales. "Todo tiene un límite y estas barbaridades no pueden tener espacio en la política española", ha indicado en la citada red social, en un mensaje en el que se ha preguntado "hasta dónde va a llegar el 'sanchismo'".

El PP también ha utilizado su cuenta oficial de Twitter para replicar a Rubiales, que fue en su día consejera del Gobierno andaluz y vicepresidenta en el Congreso de los Diputados. "Vamos a derogar el insulto", ha manifestado la formación.

Por su parte, la Federación de Comunidades Judías de España, que representa oficialmente a los judíos españoles, también ha expresado su rechazo y condena a las palabras de Rubiales. Para la organización, se trata de "antisemitismo" porque señala el origen judío del político "cuando a ningún otro se le identifica con su origen o religión".

El PP de Málaga ha pedido, por su parte, la dimisión o cese inmediato de la presidenta del PSOE de Sevilla. Su secretario general, José Ramón Carmona, ha afirmado que la dirigente socialista se ha pasado "todas las líneas rojas" con este insulto, "que es fruto del fanatismo y que no va dirigido solo a Bendodo, sino a toda la comunidad judía".