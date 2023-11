PSOE pide a PP la limpieza del cauce de los ríos a su paso por la capital para evitar "sustos" con las lluvias

El Grupo Municipal Socialista ha reclamado este miércoles al gobierno de la alcaldesa Marifrán Carazo y a la Junta de Andalucía la limpieza inmediata de los cauces de los ríos a su paso por la ciudad para evitar "sustos" ahora que comienza el periodo de lluvias. Así lo ha reclamado el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Paco Cuenca, quien ha exigido además a la Junta "una intervención urgente de limpieza en las laderas del Sacromonte afectadas por el incendio de hace dos años, sobre las que debería haber actuado de manera inmediata y todavía no ha ejecutado".

El máximo responsable del PSOE en la ciudad se ha hecho eco del malestar de los vecinos del Sacromonte quienes ya han advertido de nuevos "desprendimientos debido a las trombas de agua que hemos padecido en las últimas semanas".

Cuenca ha detallado además que "el cauce del Darro a su paso por la ciudad también presenta unas condiciones nada aconsejables, ya que desde la limpieza que se realizó en el mandato anterior, el PP no ha actuado y la maleza, enseres y demás suciedad campa a sus anchas sin que el Gobierno de Carazo haya previsto una actuación al respecto".

En este sentido, y según nota de prensa, ha reclamado que se actúe también en los cauces del resto de ríos "donde se acumulan suciedad y malos olores que deben ser atajados por las empresas municipales a instancias de un gobierno del PP que no está pendiente de las necesidades de la ciudad"."Con la llegada de las lluvias hay que limpiar los cauces de maleza y de enseres que se tiran al río, hay que despejar el paso del agua para que no ocurra como en la trompa de hace unas semanas cuando la ciudad quedó bloqueada porque muchos imbornales estaban atorados por las hojas y por qué la suciedad no se había retirado", ha denunciado Cuenca, quien ha instado al gobierno "a actuar con rapidez, diligencia y previsión, como es su obligación".

Por otro lado, el portavoz del PSOE se ha hecho eco también de la situación similar que padecen los vecinos de Casería de Montijo quienes en la última visita realizada al barrio "nos mostraban su preocupación por el estado de conservación del cauce del Beiro que necesita una limpieza urgente, tanto en el tramo urbano como no urbano", por lo que ha instado a los populares en el Ayuntamiento y en la Junta "a gobernar y gestionar una ciudad que no puede seguir paralizada y esperando a que desde Sevilla se ordene una actuación en el Sacromonte que debería haberse producido hace dos años"."Es el momento de prevenir, de programar y de actuar, algo que en el gobierno anterior se seguía a rajatabla, y que parece que el PP olvida o ignora", ha afirmado.