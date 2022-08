PSOE y PP se activan para las elecciones municipales

El curso político se adelanta a próxima la semana. El Gobierno celebra Consejo de Ministros el martes, y el Congreso se reunirá el jueves 25 de agosto para validar el decreto sobre las medidas de ahorro energético. El PSOE y Unidas Podemos necesita los votos del PNV y de ERC, que aún no están confirmados tras las reticencias que los gobiernos autonómicos vasco y catalán pusieron a un decreto que se ha terminado por cumplir, a pesar de los recelos iniciales. El PP de Alberto Núñez Feijóo ha citado a la cúpula del partido en Génova y es que, como explica uno de sus dirigentes a este medio, "es un curso político con elecciones". El 28 de mayo de 2023 se celebran las elecciones municipales en todo el país.

A petición del Gobierno, se ha convocado este pleno extraordinario que debe convalidar varios decretos, los del ahorro energético, que incluye la bonificación al transporte, y el que regula el nuevo sistema de cotización de los autónomos. Las medidas de reducción del consumo de gas natural comenzaron a funcionar el 8 de agosto, y en su primera semana de aplicación ha reducido en un 3,7 % el gasto.

La legislatura llegará hasta final, España tiene la presidencia de la UE en el último semestre de 2023

Pedro Sánchez va a agotar toda la legislatura, las elecciones generales esperarán a después del próximo verano, probablemente al mes de diciembre, de modo que el juramento de la Constitución de la infanta Leonor, que cumple la mayoría de edad en 2023, se pueda celebrar antes de que se disuelva el Congreso. Y no sólo eso. España asume la presidencia rotatoria de la Unión Europea en el segundo semestre, y Sánchez asistirá como líder español a la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno que tendrá lugar en Granada. La fecha aún está por definir. Lo que sí están marcadas en el calendario son las reuniones informales de los ministros de la UE, tres de las cuales se han convocado en Andalucía. El ministro de Agricultura, Luis Planas, reúne a sus homólogos en Córdoba el 4 y 5 de septiembre. Cádiz y Sevilla también acogerán este tipo de encuentros, aunque centrados en cooperación y en el espacio, respectivamente.

De este modo, tanto PSOE como PP se van a centrar a en las elecciones municipales, que suelen comportarse como un anticipo de los grandes cambios políticos en España. Aunque Pedro Sánchez ha vuelto a descartar un cambio de Gobierno, fuentes socialistas creen que algunos ministros pueden salir para liderar algunas listas. Lo que sí ha habido es una llamada a mantener la agenda, incluso en esta semana del puente de agosto. Luis Planas ha estado en Málaga, Margarita Robles en Sevilla, y Nadia Calviño, en Cádiz. No hay tregua veraniega, el PP va delante en las encuestas y Pedro Sánchez confía en un cambio de tendencia para el que tiene muchos meses por delante. Los primeros en enfrentarse al PP serán sus alcaldes.

Como consecuencia de las elecciones andaluzas de junio, Sánchez ha acometido un cambio en la dirección federal del PSOE, al que puede suceder algunas modificaciones en el Ejecutivo.

Los cuatro alcaldes socialistas de capitales andaluzas repiten candidaturas

Los socialistas elegirán los candidatos de municipios mayores de 20.000 habitantes en las primarias que ya se han fijado para dos fines de semana de octubre, aunque quienes son alcaldes repiten y no pasar por las urnas. Lo que ha explicado, por tanto, el secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ya se daba por contado en la reunión del comité federal de julio. Los regidores socialistas de Sevilla, Huelva, Granada y Jaén repiten como candidatos. El sucesor de Espadas en el consistorio hispalense, Antonio Muñoz, ha concluido el relevo con buenas perspectivas para las municipales. Francisco Cuenca tendrá que consolidarse en Granada, después de un ciclo municipal muy complicado en esta ciudad, donde el regidor que inició los cuatro años, Luis Salvador, entonces de Ciudadanos, anticipó una crisis de partido que no ha concluido. Gabriel Cruz y Julio Millán repiten en Huelva y Jaén.

La crisis nacional en Ciudadanos sigue sin resolverse, incluso está en cuestión el liderazgo de Arrimadas

Si finalmente el presidente de la Junta, Juanma Moreno, decide que su consejera de Fomento, Marifrán Carazo, sea la candidata del PP por Granada, habrá algunos cambios también en el Gobierno andaluz. Los populares van con el viento a favor, no hay problemas para encontrar candidatos a las municipales. En las grandes poblaciones queda por resolver el relevo de Almería, donde María Vázquez sucedió hace unos días a Ramón Fernández-Pacheco. Su nombramiento como consejero de Medio Ambiente produjo este cambio no del todo previsto en el PP. No hay que descartar que el partido busque otro cartel con mayor proyección, aunque Almería es una plaza bastante consolidada para los populares.

La ex presidenta del Parlamento Marta Bosquet puede ser uno de los anteriores dirigentes de Ciudadanos que terminen por recalar en en el PP. El partido naranja está dirigido en la actualidad por una gestora en la comunidad, al frente de la que se encuentra Andrés Reche. Se da por hecho que en las próximas semanas se seguirán produciendo incorporaciones a la administración andaluza del PP de personas que estuvieron colaborando con Juanma Moreno en la anterior legislatura. Los naranjas aún no han resuelto sus crisis a nivel nacional, incluso el liderazgo de Inés Arrimadas está ahora en cuestión.

En Málaga, los socialistas intentarán con Daniel Pérez quitar de la alcaldía de Francisco de la Torre, quien a sus 79 años -tendrá 80 en mayo de 2023- no parece dar muestras de querer retirarse de la vida municipal.