El PSOE lamenta que PP y Vox hagan del pleno "un circo" con una reprobación "sin sentido" para "denigrar" a Millán

El grupo del PSOE en el Ayuntamiento de Jaén ha lamentado que PP y Vox hayan "convertido de nuevo en un circo el salón de plenos" con la reprobación "sin sentido" de su portavoz, Julio Millán, "con el único objetivo de machacar, denigrar y mancillar" su imagen.

Así lo ha indicado en una nota tras la sesión extraordinaria de este miércoles convocada a instancias de Vox por el alcalde, Agustín González (PP), en la que la propuesta, que también ha contado con el apoyo de Jaén Merece Más, también recoge la petición para que deje su acta de concejal.

Tras subrayar que ha tenido como "único afán de menoscabar el ejercicio de su labor de oposición en el día a día de la ciudad y la reputación de Millán", el PSOE ha añadido que ha sido, además, en "un pleno que prescinde de las normas para su convocatoria"."Consideramos que la convocatoria de pleno es nula de pleno derecho y, en este sentido, se ha presentado recurso de reposición por haberse llevado a cabo prescindiendo de las normas de procedimiento. El artículo 46.2.a) de la LRBRL es claro cuando prevéúnicamente dos fórmulas para que pueda celebrarse una sesión extraordinaria del pleno municipal", ha dicho.

Según ha detallado, una es la convocatoria directa por parte del alcalde, "que en este caso no se acompaña de la propuesta de acuerdo cuya aprobación se pretende". La otra sería la convocatoria efectuada partiendo de una petición suscrita "por al menos siete concejales del Ayuntamiento de Jaén, esto es, por la cuarta parte de los miembros de la corporación, cosa que tampoco se cumple porque solo aparecen las firmas de los dos concejales de Vox".

En este punto, ha criticado que el alcalde y el portavoz de Jaén Merece Más, Manuel Vallejo, se hayan prestado a respaldar una propuesta que "es fruto del odio ideológico al PSOE y de la inquina personal de uno de sus concejales hacia el portavoz socialista"."A esto se le ha dado amparo y una suerte de cobertura legal por parte del alcalde de todas y todos los jiennenses, que no es más que una mera ficción en un burdo intento de silenciar la labor de oposición que está llevando a cabo el PSOE que es el único partido que realmente está fiscalizando y cuestionando la labor del equipo de gobierno", ha comentado.

Para escenificar "este teatro", se han basado en unas declaraciones efectuadas por Millán ante los medios de comunicación, "emitidas en el ejercicio de su libertad de expresión y que obedecen a su percepción y conocimiento de la realidad", a informaciones que durante el desarrollo de la campaña electoral "van llegando a las personas que forman parte de los partidos políticos"."Los concejales de Vox quieren reprobar al portavoz socialista porque no denunció si tenía conocimiento de estas sospechas. Resulta curiosa esa afirmación cuando eso fue precisamente lo que ocurrió en la jornada de reflexión de las pasadas elecciones municipales; cuando precisamente el PSOE tuvo conocimiento de una posible compra de votos por parte del PP y procedió de inmediato a su denuncia ante las instancias pertinentes", ha apostillado.

Igualmente, ha tildado de "paradójico" que los ediles de Vox "no se escandalicen de que su máximo dirigente, Santiago Abascal, hable de colgar por los pies al presidente del Gobierno y sí por esta opinión de Millán"."Querer quitarse del medio a Julio Millán no va a ayudar a que PP y JM+ superen su incapacidad manifiesta para gestionar la ciudad y los problemas de la gente", ha asegurado el PSOE. Ha añadido que "nunca un exalcalde, el primero que decide quedarse a ejercer con valentía la oposición había sido objeto de una inquina y una estrategia taimada de este nivel por parte de otro partido y menos de otro alcalde que ha decidido dedicarse menos a la gestión y más a cultivar una falsa imagen con la ayuda de entrenadores personales".

Para los socialistas, "ensuciar sin justificación y desde las instituciones la imagen de un concejal y un exalcalde que hace su trabajo de oposición dignamente es de una bajeza moral sin precedentes e insólita en la historia" del Consistorio de la capital.

Tras recalcar que la ciudadanía merece un regidor que se dedique "a sus problemas y no a utilizar las instituciones contra los partidos políticos", ha censurado la "actitud antidemocrática" del PP desde su llegada al gobierno municipal."En seis meses de gobierno, hemos asistido a un acoso brutal de la figura de Millán, al que se le ha impedido hablar en plenos y se le ha pedido que abandonara el acta de concejal continuamente y sin motivo", ha manifestado.

SIN PARTICIPAR EN UN "LINCHAMIENTO"

Sobre la asistencia a este tipo de sesiones, desde el PSOE se ha hecho hincapié en que "lo que hoy se ha celebrado en el Ayuntamiento ha sido un linchamiento del portavoz secuestrando para ello el pleno". "No querrán además que celebremos con ellos este linchamiento", ha apostillado.

Por último, ha advertido que se está alimentando una "política de confrontación peligrosa" y ha recalcado "la utilización de las instituciones no para gestionar, sino para mancillar a una persona que es un referente político" en la ciudad."Un exalcalde querido, que ha realizado una buena gestión y que ha tenido la valentía de ejercer la única oposición que queda en el ayuntamiento, que tanto molesta a las derechas y que algunos de sus miembros no han querido ejercer en otras instancias donde no gobiernan", ha aseverado.

SESIÓN "IMPRESENTABLE"

Por su parte, el secretario general del PSOE de Jaén, Francisco Reyes, ha calificado de "impresentable" el pleno extraordinario y ha exigido al alcalde "que se ponga a trabajar de una vez en la gestión municipal y en los asuntos que preocupan a la ciudadanía".

En su opinión, este pleno es "otra artimaña más de un alcalde que es incapaz de gestionar el Ayuntamiento, que lleva más de seis meses sin dar ni golpe y que encima arrastra un complejo de inferioridad ante Julio Millán que no acaba de superar"."González convoca un pleno que no tiene ni pies ni cabeza para seguir arremetiendo contra Julio Millán, para continuar manipulando e intoxicando contra el anterior alcalde y para escribir otro episodio más de esta cacería inaceptable a la que se está dedicando el actual alcalde y su equipo de gobierno del PP", ha afeado.

Mientras tanto, según ha agregado, la gestión municipal "va camino de los siete meses abandonada a su suerte". De este modo, "sólo le está salvando de momento la extraordinaria gestión que ha heredado" de Julio Millán", "un gran alcalde que le dio un cambio notable a la capital".

Para Reyes, "lo que les duele" es que "todas las cosas buenas que todavía se están produciendo en Jaén son fruto del trabajo del anterior alcalde"; de ahí que el regidor "no ha parado ni un solo momento "de difamar y atacar" la figura de Millán."Ese es el pecado original del señor González Romo: que perdió las elecciones y que Julio Millán las ganó. Esto no lo ha superado y, en vez de trabajar por los jiennenses, lleva más de seis meses dedicado a alentar este linchamiento contra una persona que ha sido alcalde de la ciudad, que la representó con absoluta dignidad y que hizo un gran trabajo. El comportamiento de González Romo es impropio del cargo que ocupa", ha zanjado.