PSOE acusa a Moreno de "olvidar" la declaración de interés autonómico de la Ciudad Sanitaria

El PSOE ha criticado este domingo "el incumplimiento" del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, con la declaración de interés autonómico de la Ciudad Sanitaria de Jaén, "un desprecio a los jiennenses y a la sanidad pública".

En un comunicado, la secretaria de Política Municipal del PSOE de la capital, África Colomo, ha recordado que el consejero de Presidencia, Antonio Sanz, "anunció en septiembre de 2023 esta figura que agilizaría la inversión y las licitaciones de la Junta para obras". "Sanz dijo textualmente que no solo era una decisión firme, sino que supone un arranque del proyecto definitivo, porque suponía reducir plazos y agilizar el impulso de la Ciudad Sanitaria", ha dicho.

En su opinión, fue una "bonita declaración de intenciones, una más de las 101 medidas que va camino del año en el dique seco con el silencio cómplice y servil de Jaén Merece Más, que no termina de darse cuenta de que el PP le está haciendo una faena de aliño mientras lo torea sin contemplaciones"."Lo del Gobierno de Moreno Bonilla con la Ciudad Sanitaria es una tomadura de pelo a los jiennenses y al partido con el que se repartió la Alcaldía de Jaén: si no cumplieron con los 22 millones de euros prometidos en el presupuesto de 2023 para obras ¿cómo no van a retrasar lo que puedan una declaración para agilizar los plazos de un proyecto que en manos del PP lleva cinco años manoseándose en el papel pero sin un euro ejecutado?", se ha preguntado.