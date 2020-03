El PSOE pedirá la dimisión de Marta Bosquet como presidenta del Parlamento por la comisión de la Faffe

El PSOE registrará en el Parlamento una proposición no de ley para reclamar la dimisión de Marta Bosquet como presidenta de la Cámara por su papel en la polémica de la comisión de la Faffe. Lo ha anunciado el portavoz socialista en dicho organismo, Rodrigo Sánchez Haro, que ha aludido a la gestión realizada por la jefa del legislativo para denunciar ante la Fiscalía a los ex altos cargos del PSOE que abandonaron el Parlamento tras negarse a comparecer en los días previos a las elecciones generales del 10 de noviembre.

"Este Parlamento merece otra forma de comportamiento" ha dicho Sánchez Haro, que ha aludido así a la decisión tomada por la dirigente de Ciudadanos de elevar al Ministerio Público la cuestión de Manuel Chaves y tres ex consejeros del PSOE que abandonaron la comisión. La Fiscalía Superior de Andalucía remitió a los juzgados de Sevilla el caso del ex presidente de la Junta, ya que no está aforado, ya que existen diligencias abiertas por el mismo caso a denuncia de Vox.

En el caso de los ex consejeros Javier Carnero y Antonio Ramírez de Arellano, el Ministerio Público solicitó al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que investigase la causa, pero el tribunal presidido por Lorenzo del Río desestimó la semana pasada el caso. No considera el TSJA que los ex titulares de Empleo y Hacienda cometieran el delito de desobediencia por abandonar, según una estrategia pergeñada por la dirección del PSOE andaluz, la comisión tras eludir su declaración.

Fue Chaves quien inauguró la práctica, lo que desembocó en un momento de tensión entre el ex jefe del Ejecutivo andaluz y el presidente de la comisión de la Faffe, el diputado de Ciudadanos Enrique Moreno. El PSOE también solicitará su dimisión en el seno de la investigación parlamentaria. "Le viene grande, como se vio desde el principio", ha defendido Sánchez Haro. No obstante, ninguna de las iniciativas tienen visos de prosperar ni en un organismo ni en el otro. PP, Ciudadanos y Vox tienen la mayoría en el Parlamento y, por lo tanto, en la comisión sobre la Faffe.

Consideran los socialistas que, tras el fracaso de la maniobra de Bosquet, hay motivos para solicitar su marcha por su "sectarismo". Sánchez Haro ha afeado a la jefa de la Cámara sus pronunciamientos públicos como dirigente de Ciudadanos en contra de determinadas decisiones del Gobierno de Pedro Sánchez o a favor del Ejecutivo regional.

Se trata de la primera vez que se solicita la dimisión del presidente del Parlamento desde la creación de la institución, al menos, formalmente. En la pasada legislatura PP y Podemos coincidieron en reclamar la salida de Juan Pablo Durán por la adjudicación de una campaña de la Cámara a la empresa dónde trabajaba el sobrino del entonces jefe del legislativo y hoy diputado socialista. El PP llegó a registrar una iniciativa para reprobar al político cordobés, que no fue calificada por la Mesa aludiendo que no era posible.