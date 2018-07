El PSOE acusa a Marín de "abandonar" la estabilidad por "hacer caso" a Rivera

Susana Díaz fía el adelanto electoral a que haya o no estabilidad en Andalucía. Y en el PSOE creen que el principal surtidor de estabilidad que hay en la región, que es Juan Marín, la ha "abandonado de una forma descarada" por "hacer caso a Albert Rivera". "Tira por tierra todo el trabajo realizado", lamentó ayer Juan Cornejo, secretario de Organización de los socialistas andaluces, en referencia al rechazo de la formación naranja a la relajación del objetivo de déficit que el Gobierno de Pedro Sánchez pretende implantar, de momento, sin éxito.

Pese a ese abandono naranja, Cornejo considera que Andalucía sigue teniendo estabilidad, porque hay unos presupuestos aprobados, pero en los "asuntos cruciales", a Ciudadanos "la política nacional le puede sobre los intereses de los andaluces". Según el dirigente socialista, Marín "no ha hecho lo que tenía que hacer" para defender los intereses de la comunidad y cree que "antepone el interés electoral y el nacional".

Ese rechazo a la reducción del déficit, que supone que Andalucía no pueda disponer de 350 millones más, también fue motivo de críticas hacia el PP y Podemos. El dirigente socialista entiende que no toda la austeridad que había llevado en el Gobierno del PP venía impuesta por Bruselas, sino que la llevan "en el ADN". De Podemos dijo que su coordinadora, Teresa Rodríguez, siempre la critica los recortes, pero también votaron en su contra en el Congreso. "En Andalucía nos hemos quedado solos", sentenció el número dos del PSOE, quien calificó de "traición" a la comunidad el no apoyar la medida propuesta por el Ejecutivo central.

Cornejo recordó además que el año pasado el Ejecutivo de Mariano Rajoy apeló al sentido de Estado para aprobar la senda del déficit y el PSOE lo apoyó "por responsabilidad", pero ahora el presidente de los populares, Pablo Casado, ya ha consumado su "primera traición" a Andalucía con esa decisión.