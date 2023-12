PSOE y Con Málaga critican el acto institucional del Día de la Bandera y lamentan discursos "partidistas"

El PP afea a Pérez "que aplauda la desigualdad y se indigne ante la defensa de Andalucía"

El PSOE y Con Málaga han criticado este lunes el acto institucional del Día de la Bandera en la capital, organizado por la Junta de Andalucía, y han afeado los "discursos partidistas" que han tenido lugar. Además, Purificación, Dolores y Paqui, las hermanas de Manuel José García Caparrós, el joven asesinado en Málaga el 4 de diciembre de 1977, que se encontraban en el acto lo han abandonado junto con la coordinadora provincial de Izquierda Unida y portavoz de Con Málaga en el Ayuntamiento de Málaga, Toni Morillas.

Por su parte, el PP ha afeado al secretario general del PSOE malagueño, Daniel Pérez, que "aplauda la amnistía y la desigualdad territorial y entre españoles, pero que luego se indigne ante las palabras de orgullo, reivindicación y defensa del peso de Málaga y Andalucía en el conjunto de España".

En concreto, Pérez, en su cuenta en la red social X, consultada por Europa Press, ha criticado que el acto institucional del Día de la Bandera en Málaga "se ha convertido en un mitin del PP ¡Qué vergüenza!"."Discursos partidistas que demuestran la falta de respeto institucional", ha lamentado y ha advertido, además, de que las hermanas de Caparrós han abandonado el acto "por ser insoportables las declaraciones". Por último, ha pedido al presidente de la Junta, Juanma Moreno, que "pida perdón".

Asimismo, en un comunicado, Pérez ha incidido en que "el presidente de la Junta de Andalucía tiene que pedir perdón. Es intolerable que el PP esté utilizando la bandera andaluza y el 4D para dividir y enfrentar a los andaluces", ha asegurado.

Pérez ha criticado el uso partidista por parte del PP de un acto institucional, "de un día y una conmemoración que debería ser de todos los andaluces"."La bandera andaluza es símbolo de igualdad y de la lucha de la sociedad andaluza por tener los mismos derechos. La derecha no ha entendido nada, los herederos del 'Andaluz, no vayas a votar, este no es tu referéndum' no han entendido nada. El andalucismo es integrador. Le pido al PP que deje de manosear los símbolos y nuestra historia", ha concluido.

También la coordinadora provincial de Izquierda Unida y portavoz de Con Málaga en el Ayuntamiento de Málaga, Toni Morillas, ha abandonado junto a las hermanas de Manuel José García Caparrós el acto "ante el ninguneo por parte de algunas de las intervenciones a la figura del joven malagueño asesinado hace 46 años en la manifestación en demanda de una autonomía plena para Andalucía".

Morillas, que estaba asistiendo al acto como acompañante de las hermanas de García Caparrós, ha dicho que "el presidente de la Diputación, Francisco Salado, no ha hecho alusión alguna en su intervención a García Caparrós y se ha centrado en el discurso partidista de la derecha, cargado de alusiones a la amnistía y al separatismo, sin ninguna mención a García Caparrós". "Es bochornosa la utilización partidaria que el PP hace de un acto institucional en un día tan señalado para el andalucismo".

PP

Por su parte, la portavoz provincial del PP de Málaga, Elisa Pérez de Siles, ha afeado este lunes al secretario general del PSOE malagueño, Daniel Pérez, que "aplauda la amnistía y la desigualdad territorial y entre españoles, pero que luego se indigne ante las palabras de orgullo, reivindicación y defensa del peso de Málaga y Andalucía en el conjunto de España".

Pérez de Siles ha pedido al PSOE que "abandone el postureo y el doble rasero, porque no se pueden defender los ataques a Andalucía a la vez que el interés de los malagueños y andaluces; ambas cosas son contradictorias", ha afirmado."Si los cargos socialistas han olvidado que representan y se deben a los malagueños, en el PP no lo hemos hecho", ha manifestado la dirigente 'popular' en un comunicado, al tiempo que ha añadido que "no nos van a callar ante todos estos atropellos ni ante las prebendas a otros territorios para que Andalucía avance a una velocidad distinta".

Ha insistido en que "desde el PP defendemos precisamente ese espíritu de concordia, equilibrio e igualdad de todos los españoles que reclamaron los andaluces hace 46 años y por el que García Caparrós dio su vida, frente a quienes ahora tratan de imponer un modelo territorial a dos velocidades en el que Andalucía sale claramente perjudicada".

Así, ha advertido de que "las concesiones a los socios de Sánchez en detrimento de territorios como Andalucía, tal y como hace Sánchez, sí son motivo para avergonzarse", en alusión a la condonación de 15.000 millones de deuda, el traspaso del Cercanías con una inversión de 6.300 millones o el aumento de la plantilla de mossos d'Esquadra en el caso de Cataluña, así como la bonificación de los peajes en Galicia "mientras que aquí suben las tarifas", ha enumerado.

Por último, la portavoz 'popular' ha exigido entonces a los socialistas que "se pongan del lado de los andaluces y no de los independentistas y prófugos de la justicia que desprecian la Constitución y el equilibrio territorial", lamentando que "el PSOE se indigne al escuchar la verdad de los ataques de Sánchez a Málaga y Andalucía, y no haga nada para frenarlos".