El PSOE destaca la nueva Ley de Representación Paritaria como instrumento para "romper los techos de cristal"

La diputada nacional por el PSOE de Huelva, María Luisa Faneca, ha subrayado "el compromiso del Gobierno de Pedro Sánchez con la igualdad real y efectiva que se ha materializado con la aprobación el pasado 4 de diciembre, en Consejo de Ministros, de la nueva Ley de Representación Paritaria, que actualiza la Ley para la igualdad efectiva de mujeres y hombres de 2007".

María Luisa Faneca ha manifestado que "se trata del primer proyecto de ley que se presenta en esta legislatura y que hará que España avance en igualdad, dado que esta Ley de Paridad obliga a que haya una presencia de al menos un 40% de mujeres en el Gobierno, los consejos de administración de las grandes empresas, las candidaturas electorales y los órganos constitucionales".

La diputada onubense ha mostrado su "orgullo y satisfacción, porque se trata de romper los techos de cristal, de que las mujeres que tienen mérito y capacidad sobrados puedan llegar en igualdad de condiciones a esos puestos de responsabilidad. Si las mujeres representamos la mitad de la sociedad, la mitad del poder político y la mitad del poder económico, las mujeres tenemos también que ser la mitad en los órganos de decisión", ha incidido."Por tanto, supone un paso más en la lucha por la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres en nuestro país, y sitúa a España, una vez más, en la vanguardia de las políticas feministas, gracias a que volvemos a tener un Gobierno progresista", ha ensalzado.

Y ha añadido que, "con esta iniciativa, no solo avanzan las mujeres, sino que es un paso más del conjunto de la sociedad". Así, la diputada nacional ha enfatizado que, "con esta Ley, la participación femenina en política y en el sector privado no dependerá de la arbitrariedad de quien toma estas decisiones, sino que, desde ahora, la presencia equilibrada entre hombres y mujeres en los órganos de decisión y en las listas electorales será obligatorio por ley, es decir, hasta aquellos que no creen en la igualdad tendrán que incorporar mujeres".

María Luisa Faneca ha indicado, por último, que esta Ley cuenta con la participación de los ministerios de Interior, Presidencia y Justicia, Economía, Hacienda e Igualdad. Y, al mismo tiempo, ha recibido todos los avales técnicos del Consejo de Estado, el Tribunal de Cuentas y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), "lo que garantiza que es técnicamente un proyecto solvente".