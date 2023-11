El PSOE pide a la Junta "la reposición inmediata de médicos en Málaga"

La concejala del PSOE en el Ayuntamiento de Málaga Carmen Martín, apenas dos semanas después de manifestaciones ciudadanas en contra "del robo de la sanidad pública a los andaluces", ha exigido al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, "que reponga urgentemente la tasa de profesionales sanitarios en los centros de salud".

Al respecto, ha puesto como ejemplo "el caso del que se encuentra en la barriada de la Luz, en el distrito de Carretera de Cádiz de la capital malagueña que este miércoles ha colgado hoy el cartel de suspensión de todas las citas por la falta de médicos"."Moreno Bonilla está vendiendo la sanidad pública mientras que la Junta ha aumentado un 51% los conciertos con empresas, ha dado 732 millones de euros a privados para gestionar las listas de espera y uno de cada cuatro malagueños espera una intervención desde hace más de seis meses", ha criticado la edil del PSOE en el Ayuntamiento de Málaga.

Asimismo, ha advertido de que "el PP vende la sanidad porque la privatización está en su ADN", ha insistido, al tiempo que ha culpado también al regidor, Francisco de la Torre, de "su connivencia con el gobierno de Juanma Moreno está mandando a la UCI nuestro bien más preciado, la sanidad".

Martín ha recordado que De la Torre y su grupo municipal "votaron en contra de una moción urgente del PSOE durante el último pleno municipal en Málaga"."Ha tenido la oportunidad de posicionarse a favor de la sanidad pública", pero, ha continuado, "el grupo 'popular' respondió ofreciendo una enmienda a la moción urgente del PSOE que deja abierta la puerta a la privatización de la atención sanitaria y aquí tenemos el resultado. Un centro de salud que no tiene médicos y que anula citas a mayores que llevaban un mes ser atendidos por su médico de cabecera", ha manifestado la socialista en referencia al centro de La Luz y sus usuarios.

Martín ha exigido a Moreno "un plan de choque sanitario para reducir las listas de espera con recursos públicos; revertir los últimos conciertos para mejorar la atención sanitaria pública y la publicación de los datos sobre listas de espera, unos datos que el PP ha secuestrado desde hace cinco años".

De igual modo, Martín ha criticado que "Moreno destina más de 732 millones de euros a empresas privadas para gestionar las listas de espera en Andalucía los próximos dos años", cuando "lo que deberían hacer es dejar de asfixiar a los profesionales con flagrantes recortes de presupuesto cada año".

Ha dicho que "el tiempo medio de espera de un andaluz para una cita con quirófanos es de 132 días". "Andalucía encabeza las listas de espera en España", ha lamentado."Uno de cada cuatro malagueños tiene que esperar más de seis meses para una intervención quirúrgica no urgente; hay que esperar como mínimo dos semanas hasta que a una persona que pide cita le vea un médico de forma presencial; que la aplicación Salud Responde no responde ni da citas", ha exclamado.

Además, ha criticado que "en el centro de salud de Puerta Blanca no se hacen exploraciones de detección precoz del cáncer de mama desde mayo porque la máquina está estropeada desde entonces y se ha desplazado al radiólogo. En el centro de salud de La Roca no se dan citas en esta especialidad. Esto supone que 400 malagueñas no saben a día de hoy si tienen o no cáncer de mama", ha exclamado Martín."El pasado mes de octubre una octogenaria tuvo que esperar casi una semana para una intervención de urgencia de cadera, casi una semana en ayunas por la falta de sanitarios. Y ahora nos encontramos con que no hay médicos en el centro de salud de La Luz. La sanidad pública agoniza y los malagueños y malagueñas también, por culpa de un gobierno insensible que está vendiendo nuestra sanidad por parcelas", ha agregado.