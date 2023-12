El PSOE denuncia que la Junta "solo ha ejecutado el 12% de las inversiones" previstas este año en la provincia

El PSOE de Jaén ha denunciado este martes que la Junta de Andalucía "solo ha ejecutado el doce por ciento de las inversiones prometidas en la provincia" durante 2023."A fecha 31 de octubre, cuando se habían consumado ya diez meses del año, Juanma Moreno sólo había sido capaz de ejecutar 48 millones de euros de los 393 millones de euros que prometió públicamente el año pasado", ha afirmado en una nota la parlamentaria Mercedes Gámez.

En este sentido, ha considerado que vuelve a quedar demostrado que el anexo de inversiones del Gobierno autonómico "es una monumental estafa, un tremendo engaño y una completa tomadura de pelo" al territorio jiennense.

Gámez ha subrayado que los nuevos datos oficiales de la Junta de sobre ejecución presupuestaria que acaban de conocerse "dejan nuevamente en muy mal lugar a Juanma Moreno"."Es un presidente que ha perdido toda la credibilidad, que dijo que iba a invertir 393 millones de euros en este 2023 y que a dos meses de terminar el año va por un pírrico doce por ciento de nivel de ejecución. Todo lo que venden es pura propaganda que se lleva el viento. Es el presidente del no a Jaén", ha afirmado

A su juicio, el "maltrato" a la provincia no es un problema puntual, sino que es "una tendencia consolidada en cinco años de gobierno", puesto que "han tenido tiempo de sobra de haber desplegado políticas e inversiones"."Sin embargo, la realidad es que Juanma Moreno llegó a decir en 2022 que habían invertido en Jaén más de 1.800 millones de euros, cuando la única verdad es que a 31 de octubre de 2023 la inversión acumulada de la Junta de Andalucía en Jaén ni siquiera ha llegado a los 150 millones de euros", ha lamentado.

Por ello, tras destacar que "cinco años para invertir 150 millones de euros significa que no han llegado ni a los 30 millones anuales", la parlamentaria ha preguntado "dónde se meten los líderes de Jaén Merece Más"."Una formación que ha sido totalmente domesticada por el Partido Popular, que ha perdido todo espíritu reivindicativo y que se ha convertido en palmera de Juanma Moreno, traicionando la confianza de sus votantes", ha asegurado.

En este punto, ha aludido al "enfado fingido" de Jaén Merece Más con los presupuestos planteados por la Junta en la provincia para 2024, con los que montaron "un teatrillo de matrimoniadas para intentar hacer ver que se peleaban con el PP".

Gámez ha añadido que dijeron que iban a presentar enmiendas por valor de 150 millones de euros "y ahora resulta que no llegan ni al millón de euros". A ello ha sumado que, "para completar el desaguisado", adoptan "el argumentario del PP y dice que es que no hay tiempo para más"."Como si Juanma Moreno no fuera a empezar en 2024 su sexto año de gobierno en Andalucía. El caso es que en otras provincias sí han tenido tiempo de invertir, pero se ve que para Jaén Merece Más, ahora Jaén merece menos", ha concluido.