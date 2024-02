El PSOE cree que el convenio firmado entre la Junta y la Ciudad de Autónoma de Melilla quedará"en papel mojado"

El PSOE melillense ha manifestado este martes que cree que el convenio firmado por la Ciudad Autónoma de Melilla con la Junta de Andalucía va a quedar "en papel mojado" y censura "el gasto público innecesario que supone que se hayan trasladado nueve personas desde Melilla para firmar dicho convenio".

En una entrevista a la emisora local de Onda Cero recogida por Europa Press, su secretaria general Gloria Rojas ha declarado que los "los socialistas queremos lo mejor para Melilla y, si este convenio sirviera para ayudar a nuestra ciudad, lo aplaudiríamos, pero mucho nos tememos que no va a ser así".

La máxima responsable del PSOE de Melilla y portavoz del Grupo Socialista, Gloria Rojas, se ha mostrado convencida de que este acuerdo va a quedar en "papel mojado".

Rojas ha negado las acusaciones del PP y rechaza que el convenio de colaboración entre la Ciudad Autónoma y la Junta de Andalucía hubiera estado "encerrado en un cajón" durante los cuatro años que gobernaron Melilla los socialistas en coalición con CPM y el ex Ciudadanos Eduardo de Castro, desde 2019 a 2023. "Cuando yo ostenté el cargo de consejera de Presidencia, intenté ponerme en contacto con el consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía durante cerca dos meses y no hubo forma de poder ponerme en contacto con ellos para ver ese convenio", ha aseverado.

En este sentido, ha criticado que nunca vieron dicho documento ni los beneficios que tenía para la ciudad, "un convenio que, además, no hemos visto desde la oposición. No nos han consultado ni nada de nada", ha apuntado."No es un convenio para la Ciudad, es un convenio para el PP", ha declarado. "Es un convenio que han reactivado ahora ellos por intereses del PP, no por el interés de la ciudad", ha advertido.

Ahondando en esta cuestión, se ha referido a las declaraciones del presidente de Melilla, Juan José Imbroda, en las que aseguraba no renunciar un mayor acercamiento a Andalucía en un futuro. "¿Qué más nos hace falta para acercarnos a Andalucía? No estamos entendiendo nada", ha reconocido.

Además, la líder de los socialistas locales ha criticado la asistencia de siete personas del Gobierno local, la diputada en las Cortes así como del presidente de la Autoridad Portuaria --órgano dependiente del Estado--. "No entendemos por qué ese gasto público de tener que ir nueve personas para firmar un convenio donde realmente sólo era necesaria la firma de Imbroda y la presencia de la consejera de Presidencia", ha subrayado.