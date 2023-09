La dirección del PSOE andaluz afea las críticas de González y Guerra a Pedro Sánchez

La dirección del PSOE andaluz y los secretarios provinciales de Jaén y Sevilla, las dos provincias donde los socialistas han conseguido mantener las diputaciones, se han manifestado a favor de Pedro Sánchez y han afeado la posición de Felipe González y Alfonso Guerra en contra de una investidura que pase por un acuerdo con los independentistas catalanes que incluya la amnistía. A la vez, militantes de la vieja guardia, integrantes del núcleo andaluz que transformó al PSOE del exilio en el de la Transición, Rafael Escuredo y Luis Yáñez, han criticado el acto del miércoles en el que González y Guerra sostuvieron que el perdón general sería una quiebra del consenso constitucional.

El líder del PSOE-A, Juan Espadas, aseguró ayer desde Granada que Pedro Sánchez se merece el mismo "voto de confianza" del partido que Felipe González tuvo cuando negociaba apoyos para sus gobiernos. El secretario de Jaén, Francisco Reyes, ha recordado que el PSOE cambió de opinión sobre la entrada de España en la OTAN cuando Felipe González -entonces era presidente del Gobierno- convocó el referéndum para mantener al país en la Alianza Atlántica. La opinión de Reyes es, especialmente, significativa, por cuanto el partido jiennense siempre ha liderado las estrategias más complicadas en el PSOE. Su homólogo en Sevilla, Javier Fernández, también pesa y bastante, por cuanto ha logrado mantener la diputación y es alcalde de uno de los pocos municipios andaluces donde Juanma Moreno no fue el más votado en las pasadas elecciones autonómicas.

Fernández acompañó a principios de esta semana al ex presidente de la Junta Rafael Escuredo al acto de presentación de su última novela, en la que el viejo socialista no habló de política, pero recibió el respaldo por su oposición a la tesis que han venido manteniendo González y Guerra desde principios de este mes de septiembre. Otro presidente de la Junta, José Rodríguez de la Borbolla, sí sostiene el peligro que supondrá para España la concesión de una amnistía, aunque ningún otro histórico andaluz se ha sumado a esas críticas.

Lo que destacados históricos vienen expresando en las redes que comparten es que no es el momento de criticar a Sánchez, cuando viene de impedir la mayoría absoluta de PP y de Vox el pasado 23 de julio y cuando aún no ha sido llamado por el Rey para encargarle la formación de Gobierno. Lo que toca, según una amplia mayoría de la vieja guardia, es esperar a que sea Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, quien se someta a esta sesión, que se celebrará la próxima semana.

"Desde mi punto de vista -indicó Reyes desde Jaén-, creo que las declaraciones [de Guerra y González] no proceden en el momento en el que nos encontramos, justo cuando faltan unos días para el debate de investidura", al tiempo que ha acusado a los dos ex responsables socialistas de sostener "una actitud de cierto protagonismo que no les toca". Sobre sus palabras, aseguró que "no las comparto yo ni las comparte la gran mayoría de los socialistas de la provincia de Jaén y otros muchos, con los que he tenido la oportunidad de hablarlo".

Y a hablar es lo que estos días se están dedicando muchos militantes socialistas. En una de estas redes, Escuredo ha recordado que "no toda la vieja guardia" piensa como González y Guerra. "Es más -indica en un texto de whatsapp-, no miento si afirmo, categóricamente, que la práctica totalidad de los militantes apoyamos, sin fisuras a nuestro secretario general, Pedro Sánchez".

Más duro ha sido Luis Yáñez, otro de los jóvenes que participaron en aquel PSOE de la Transición desde el núcleo sevillano donde estuvieron Escuredo, Guerra y González. En su opinión, estos dos últimos están en contra Pedro Sánchez, porque en 2017 le ganó a Susana Díaz las elecciones primarias para la secretaría general de la formación. En un mensaje que ha publicado en las redes, Yáñez dice: "No, no me creo que su oposición a Sánchez sea por la famosa amnistía a los autores del desagraciado procès. Entre otras razones porque aún no sabemos cuál es el contenido ni los extremos de un hipotético acuerdo al respecto con los separatistas".

Y sigue: "La posición de ambos ex líderes, los conozco bien, insisto, nace de su amor propio herido, de no ser ellos quienes protagonicen este crucial momento, que no sean consultados por Pedro, que no se resignan al paso del tiempo… No, ni existe una traición a la transición ni la democracia están en peligro, abandonemos los egos y aceptemos que nuestro tiempo pasò. Que piense Felipe en los antecedentes del referéndum de la OTAN y de otros momentos claves de nuestra historia política. El riesgo político de España está en otro lado, en la creciente entrega del PP a las posiciones de Vox. Ese es el peligro y no otro".

Luis Yáñez también apoyó a José Luis Borrell en las primarias que le ganó a Joaquín Almunia para elegir al candidato a la presidencia del Gobierno. A ello se refiere: "Fue entonces cuando me di cuenta que mi amigo Felipe empezaba a perder sentido de la realidad española, tendencia que se acentuó cuando años después no apoyó a Rodríguez Zapatero y aún mucho más cuando surgió Pedro Sánchez y Felipe y Alfonso apoyaron pública y espectacularmente a Susana Díaz, cuando era clarísimo el apoyo de las bases del partido a Pedro Sánchez. Nunca le han perdonado que les ganara democráticamente en las primarias. No fue Susana solo quien perdió, perdieron Felipe y Alfonso".

La quiebra en el viejo PSOE andaluz no es entre susanistas y sanchistas, porque muchos de los que apoyaron a Susana Díaz entonces no han seguido a Felipe González y Guerra en esta agria polémica.