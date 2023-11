PSOE: "España se rompe cada vez que una mujer pierde la vida a manos de su pareja o ex pareja"

La portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Almería, Adriana Valverde, ha señalado que "hoy más que nunca gritamos no a los retrocesos en la lucha contra la violencia de género que vienen de la mano de quienes niegan la verdad de los datos de la violencia y de los asesinatos". "España se rompe cada vez que una mujer pierde la vida a manos de su pareja o ex pareja", ha apostillado.

Así lo ha señalado junto con representantes del PSOE de la provincia de Almería, quienes han participado este sábado en la manifestación organizada por la Plataforma de Acción Feminista de Almería con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres que ha recorrido las calles de la capital almeriense.

Entre otros miembros del PSOE provincial, han acudido a la marcha la presidenta del PSOE, María López; la secretaria de Igualdad del PSOE, María González; el senador y secretario de Organización, Antonio Martínez; la diputada, Inés Plaza; además de la portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Almería.

Por otro lado, Valverde se ha referido a las más de 50 muertes de mujeres que se han producido este año y al repunte que se está registrando en el número de víctimas de violencia de género en España y ha asegurado que "es muy preocupante que, en nuestra sociedad, estén calando mensajes que no condenan la violencia de género, mensajes negacionistas de la violencia hacia las mujeres"."Esto es algo que desde el PSOE no vamos a permitir, no lo vamos a tolerar, y alzaremos nuestra voz frente a la hipocresía del PP, que mientras organiza actos de sensibilización y lee manifiestos contra la violencia de género, le da al mismo tiempo el altavoz a los negacionistas", ha enfatizado.

Así, Valverde ha subrayado que "las palabras también son importantes en esta lucha que debe ser colectiva, y no vamos a permitir ambigüedades" y ha insistido en que "hoy estamos aquí para alzar nuestra voz para denunciar esta violencia que mata a mujeres, que mata a niñas y niños, y para exigir todos los esfuerzos a todas las administraciones para que trabajen para llegar a tiempo y evitar más muertes".

Por su parte, la secretaria de Igualdad del PSOE provincial, María González, ha resaltado que el PSOE "sale hoy a la calle, otro 25N, para mostrar nuestro apoyo incondicional a las políticas de igualdad y a la lucha contra la violencia de género" y, al respecto, ha puesto en valor que "nuestra lucha viene desde hace muchos años" y que "allí donde gobierna el PSOE se pone de manifiesto nuestro compromiso contra la violencia de género".

González ha exigido "a todas las administraciones que cumplan con el Pacto de Estado contra la Violencia de Género porque esta lacra es algo que no se puede negar". "La violencia de género existe por desgracia y hay que invertir en todas las acciones necesarias para erradicarla porque es invertir en las vidas de las mujeres", ha concluido.

También ha realizado declaraciones a los medios de comunicación la presidenta del PSOE de Almería, María López, y ha subrayado que "mientras hay partidos que han incorporado el discurso negacionista hacia la violencia de género y dan un paso atrás, nosotros tenemos que dar tres pasos hacia adelante".

Por último, ha añadido que "hoy más que nunca tenemos que estar en la calle, haciendo visible que la violencia de género existe, que se da en nuestros pueblos y en nuestras ciudades". "Desde el PSOE hoy más que nunca, con más fuerza, vamos a decir que ni un paso atrás en la lucha contra la violencia de género", ha concluido.