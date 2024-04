PSOE de El Ejido expulsa a dos concejalas que se han marchado al grupo de no adscritos y les reclama el acta

El PSOE de El Ejido (Almería) ha abierto expediente de expulsión a las dos concejalas que han anunciado su marcha al grupo municipal de no adscritos, entre ellas quien fuera candidata a la Alcaldía en las últimas elecciones, Maribel Carrión, y ha exigido a ambas que entreguen su acta "a la que han demostrado una lealtad y un respeto nulos".

En rueda de prensa, el secretario de Política Municipal, Desiderio Enciso, ha afeado a Maribel Carrión y a Araceli Sobrino su decisión "mirando por su interés particular" y "al precio de perjudicar" a los socialistas ejidenses, y ha trasladado la "decepción" por que hayan "actuado como tránsfugas".

Cabe recordar que el grupo municipal del PSOE, tercera fuerza política en el Ayuntamiento de El Ejido con un PP con mayoría absoluta de 14 concejales y seis ediles de Vox, se visto reducido a tres concejales ante las divisiones internas que se han dado durante los últimos meses.

Enciso ha indicado que se les abre expediente de expulsión "para ratificar lo que ya ha quedado a la vista de todos: que no son socialistas" y ha señalado que, "en el momento de incluirlas en las listas electorales", la ejecutiva "dio por descontado que poseían una cultura democrática y un respeto a los votantes del PSOE".

Ha lamentado que la salida de las dos concejalas "haya venido acompañada de un rosario de afirmaciones que no se ajustan a la verdad" y con el que, a su juicio, sólo han buscado "dañar la imagen del partido"."El PSOE de El Ejido tiene una estrategia de trabajo clara; otra cosa es que estas concejalas no la conozcan, porque no se han preocupado nunca de conocerla, hasta el punto de faltar a las reuniones de trabajo o no pisar siquiera las dependencias del grupo municipal desde hace meses", ha criticado.

Enciso ha situado el origen de esta "falta de colaboración" en el momento en el que la ejecutiva municipal optó por José Miguel Alarcón para que ejerciera la portavocía del Grupo Municipal."Aquella fue una decisión fundamentada, que emanó del órgano ejecutivo de la agrupación, elegido democráticamente por la militancia", ha dicho para añadir que "una cosa es encabezar una lista electoral y otra distinta es ser portavoz" y que "ningún militante, ningún cargo, ni ningún concejal puede intentar saltarse las normas e imponer sus decisiones".

Enciso ha precisado que el PSOE de El Ejido consiguió cinco concejales, "que se han visto reducidos a tres por la deslealtad de dos personas", y ha reclamado que ambas "renuncien a su acta y la entreguen partido que fue el destinatario del voto de los más de 4.000 ejidenses que confiaron en nuestras siglas en las últimas elecciones municipales"."NO NOS CONSIDERAMOS TRÁNSFUGAS"

Al anunciar su marcha, las concejales han asegurado que su decisión responde a un "acto de responsabilidad". "No nos consideramos tránsfugas", ha asegurado Carrión, para quien con la labor de oposición que se está llevando no se está apostando por los valores del PSOE ni por los intereses de los ejidenses.

Así, ha señalado que en los niveles superiores del partido son conscientes de que el liderazgo está"debilitado" y que "no se está haciendo un trabajo de forma coordinada"."Esta no es la primera ocasión que sucede esto en el PSOE de El Ejido, sino que viene siendo la tónica general y la forma de actuar de estos dirigentes locales", ha criticado la concejal, quien ha recordado que otros candidatos en el pasado "tuvieron que dimitir uno antes y otro al poquito de celebrarse las elecciones", de modo que "acabaron entregando su acta y marchándose a su casa".

No obstante, ambas concejales han asegurado que van a "seguir siendo socialistas" por el "respeto" y "cariño" que le tienen al partido, y porque defienden "los valores socialistas", de modo que si bien adoptan su decisión "con cierta tristeza", ha sostenido que no están dispuestas a "seguir formando parte de este despropósito" con "Alarcón al frente".