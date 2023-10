El PSOE insta a la Diputación a "no demorar más" la ampliación del Museo Casa Natal de García Lorca

El Grupo Socialista en la Diputación de Granada ha pedido al equipo degobierno (PP) que "no demore la ampliación" del Museo Casa Natal de FedericoGarcía Lorca en Fuente Vaqueros, "toda vez que en julio pasado quedaronfinalizados los trámites necesarios previos a la compra del inmueble contiguo a la casa del poeta y además cubra la relación de puestos de trabajo de laplantilla"."Las gestiones administrativas para culminar la compra del inmueble seultimaron en el anterior mandato", ha recordado en una nota de prensa la portavoz socialista Fátima Gómez, que ha pedido al presidente de la institución "más ambición" con este proyecto y que eleve a pleno la aprobación de su compra "para no retrasar la ampliación de un espacio cultural de enorme relevancia para el conjunto de la provincia"."El proyecto no solo enriquecerá el patrimonio cultural de Granada sino que contribuirá a preservar este lugar único, además de difundir la obra y proteger la memoria de nuestro poeta más querido y admirado", ha considerado.En este contexto, Gómez también ha sumado a esta cuestión la "falta decompromiso" de la actual corporación con este espacio, toda vez que laDiputación "no ha explicado la hoja de ruta y el proyecto didáctico que va adesarrollar".

Por otro lado, "tampoco ha cubierto la relación de puestos de trabajo necesarios de la plantilla laboral, que son fundamentales para el mantenimiento de este espacio y para ofrecer una atención y un servicio de calidad a los visitantes". "No se cubren las bajas de larga duración, no sabemos qué va a pasar con la plaza de técnico medio, tampoco con la interinidad del conserje cuyo plazo vence en noviembre", ha citado.

Para la socialista, esta "dejadez" con los recursos humanos --"que son los que procuran un funcionamiento óptico del espacio"-- y, por otro lado, con laampliación del museo --"que permitiría también concentrar en la misma ubicación algunos servicios ubicados en el Centro de Estudios Lorquianos"-- es "síntoma dela despreocupación cultural que caracteriza al PP".