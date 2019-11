El PSOE fracasa en su intento por parar las comparecencias de Díaz, Griñán y Chaves en la comisión de la Faffe

Las comparecencias de la comisión de investigación sobre la Faffe (Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo) comienzan mañana con la incertidumbre de si acudirán todos los reclamados por el Parlamento andaluz: Manuel Chaves, José Antonio Griñán, Susana Díaz y María Jesús Montero. El PSOE ha presentado un escrito para solicitar a la presidenta de la Cámara, Marta Bosquet que traslade las declaraciones previstas para este jueves para evitar así que se produzcan en plena campaña electoral. La Mesa del Parlamento no ha abordado esta petición a pesar de la solicitud del PSOE.

No obstante, hay dudas más que razonables sobre si los tres últimos ex presidentes socialistas de la Junta y la actual ministra de Hacienda en funciones acudirán al antiguo hospital de las Cinco Llagas para dar cuenta de su papel en la gestión de la extinta agencia adscrita a la Consejería de Empleo.

Desde la propia comisión de investigación no son capaces de aclarar si los cuatro han recibido las notificaciones. Las dudas se centran, sobre todo, en el caso de José Antonio Griñán y Susana Díaz. A pesar de que ambos han comparecido ya en otra comisión, la que abordó las ayudas a los cursos de información, por lo que no debería haber problemas, fuentes del PP han reconocido que no les han llegado las solicitudes.

En el caso de Díaz se produjo una polémica con la recepción de la notificación. Tras negarse a recogerlo Rodrigo Sánchez Haro, en calidad de secretario general del grupo parlamentario, el propio presidente de la comisión, Enrique Moreno, se dirigió a Díaz por teléfono para comunicarle la notificación. No está claro dónde se envió el requerimiento físico que, al parecer, no ha recibido la ex presidenta socialista. Desde el grupo del PSOE en el Parlamento no han dado información al respecto ni sobre la posibilidad de que Díaz mañana no declare en la comisión.

Los casos de Manuel Chaves y María Jesús Montero

En los casos que si se han recibido, la declaración es obligatoria bajo riesgo de que se le aplique el delito de desobediencia. Esto es, si María Jesús Montero y Manuel Chaves no acuden al Parlamento, podrían enfrentarse a responsabilidades penales. Existe la posibilidad de que, aun con notificación, alguno el ex presidente o la ministra envíen un escrito excusando su ausencia.

Desde el Parlamento revelan que no se ha recibido ninguno de estos escritos, por lo que el plan de comparecencias de este jueves no se ha modificado. Sin embargo, la mesa de la comisión de investigación de la Faffe no se reúne hasta mañana, justo antes de las comparecencias. Entonces, de tenerse en cuenta dichos documentos, podría modificarse el orden de comparecencias.

No tendrá ningún efecto el escrito presentado el lunes por el PSOE después de que la Mesa lo haya tumbado. En el documento, el portavoz socialista, José Fiscal, alude a una potestad de la presidenta de la Cámara para trasladar las comparecencias. Las razones son variadas, pero se centran en el conflicto con la campaña electoral y las consecuencias negativas para su partido.

Fuentes del PSOE han explicado que han rehusado de llevar el asunto a la Junta Electoral porque, según su lectura, era imposible que el órgano que arbitra la campaña del 10-N parase estas comparecencias por un conflicto entre el poder judicial y el poder legislativo, representado por el Parlamento y la propia comisión de investigación.

Lo que sí han denunciado ante la Junta Electoral de Zona de Sevilla es la retransmisión de las comparecencias de mañana y pasado en los medios públicos de RTVA. Según ha explicado Fiscal, están a favor de la divulgación mediática de las declaraciones, pero no de que se haga en los últimos dos días de campaña. El portavoz ha asegurado que el órgano ha abordado hoy su petición y ha solicitado más información al Parlamento antes de emitir una resolución, que debe llegar antes de que mañana, a las 08:30 llegue el turno de la comparecencia de Manuel Chaves.