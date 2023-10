El PSOE de Cádiz avisa de que Moreno "está dejando agonizar" la sanidad pública

La presidenta del PSOE de Cádiz y diputada en el Congreso, Mamen Sánchez,junto a la parlamentaria andaluza Irene García y el portavoz municipal, Oscar Torres, consideran la manifestación convocada por Marea blanca este sábado en la capital gaditana, al igual que el resto de provincias andaluzas, en la que han participado los socialistas, "un ultimatum" a la Junta, a la que han reclamado, "en sintonía con el grito unánime de la ciudadanía", un "cambio radical" de la gestión del SAS para acabar con las listas de espera y "cerrar el paso a las privatizaciones"."El PSOE desea que Moreno no deje agonizar a la sanidad pública y apueste por sus profesionales". Así se ha expresado Sánchez, que ha afeado al preesidente andaluz "que viva en los mundos de 'Yupi' y no se dé cuenta del malestar que existe en la sociedad", al tiempo que le ha recordado los tiempos de espera en las pruebas diagnósticas, "lo que puede salvar vidas", subraya en una nota de prensa."Tenemos que estar todos en la calle para decir que no, porque hay mucha gente que no se puede pagar una operación, un diagnóstico, un tratamiento si no es contando con la sanidad pública que siempre hemos tenido en Andalucía", ha asegurado el dirigente socialista.

De su lado, Oscar Torres ha señalado que "ya es hora de que el Partido Popular, la Junta de Andalucía, el presidente Moreno se dé cuenta de que tiene que terminar el desmantelamiento premeditado de la sanidad pública, que hacen sin disimulo desde la Atención Primaria que es la primera puerta de acceso a la sanidad"."Desgraciadamente, lo que ha ocurrido trágicamente en un año este último mandato es que lo que siempre ha sido un derecho consolidado de toda la ciudadanía, se ha convertido en un negocio del PP y lo saben todos los ciudadanos y ciudadanas que son capaces de hipotecar su vivienda si hace falta para poder atender a un problema de salud en su familia", ha explicado la parlamentaria andaluza.