El PSOE acusa a Bellido de "traicionar y abandonar" la Colonia de la Paz

La concejala socialista en el Ayuntamiento de Córdoba Carmen González ha acusado al alcalde de Córdoba, José María Bellido (PP), de "traicionar y abandonar" la Colonia de la Paz tras "refrendar las denuncias vecinales que alertan de que su barrio no aguanta más demora en el cumplimiento de las promesas que el propio Bellido, desde la oposición y como candidato, les hizo en reiteradas ocasiones".

González ha detallado en un comunicado que sus acerados "siguen intransitables, rotos y sueltos", y que la arboleda está compuesta por naranjos "tan dejados y con ramas tan bajas que se llegan a meter en las casas, y que en los días de lluvía impiden que un peatón pueda ir por la acera con un paraguas y tenga que bajarse a la carretera con el peligro que conlleva".

Además, ha referido que la adaptación accesible para la población mayor del barrio o con algún tipo de dificultad motora "es completamente inexistente, sin que haya rebajes en los pocos pasos de peatones que hay", por lo que ha comentado que a "este Gobierno municipal, que tanta medalla le gusta ponerse en lo que a avances de accesibilidad se refiere, se ha olvidado de los vecinos y vecinas de la Colonia de la Paz".

Para la capitular, otra petición "sencilla de satisfacer y que denota la falta de atención sobre los temas" es la colocación de una señal en el solar de Via Augusta junto a la Estación de Autobuses que se usa de aparcamiento, en la que se explicite que el aparcamiento es público y gratuito."Han actuado sobre el terreno, allanándolo, y se han ido sin ser sensibles a las situaciones incómodas que se generan en ese aparcamiento cuando se hace uso de él, ya que hay personas que piden dinero por ello sin tener que hacerlo", ha reprochado González, quien ha asegurado que "para el que aparca una vez quizá no sea problema, pero para los vecinos y vecinas que hacen uso diario, es muy importante"."Pero si hay algo en lo que poner el énfasis es en la total falta de pasos de peatones en todo el barrio", ha alertado, por lo que ha tildado de "increíble que todavía a día de hoy no se haya puesto solución a esta demanda vecinal". Así, ha explicitado que hay cruces de calles, como la de Escritor Mercado Solís con Asín Palacios, en las que no hay ni un solo paso de peatones. "Por no haber, no hay ni un paso de peatones que facilite la llegada al supermercado del barrio", ha espetado."Pedimos al señor Bellido que, como alcalde, cumpla lo que prometió como candidato; no se puede usar a los vecinos para el interés propio y después dejarlos abandonados como está haciendo", ha concluido.