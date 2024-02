El PSOE pide a Bellido que defienda "más recursos y dotaciones" para el colegio José de la Torre y Del Cerro

La concejala del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba, Isabel Bernal, ha pedido al Gobierno municipal del PP que defienda "más recursos y dotaciones" para el Centro de Educación Infantil y Primaria (CEIP) José de la Torre y Del Cerro, ya que "por la ubicación de este barrio, muchas familias tienen dificultades para desplazarse a otros centros públicos más lejanos".

Bernal se ha referido a este CEIP, el único colegio público que hay en el Barrio del Naranjo, como un "magnífico colegio al que muchas familias del barrio han llevado a sus hijos porque ofrece una enseñanza de calidad", y ha comentado que si este centro no ofrece suficientes plazas vacantes de 3 y 4 años "impedirá el derecho de los ciudadanos a solicitar plaza en un colegio público en toda la zona", en referencia al anuncio de una unidad mixta que fusione una decena de plazas de niños de estas edades, según ha apuntado en una nota la formación socialista."En la propuesta de la Delegación de Educación, sólo se ofrecen cinco plazas de 3 años y cinco plazas de 4 años", ha apuntado la concejala, quien ha insistido en que "no sabemos aún qué demanda va a existir, pero no se puede limitar la oferta antes de saberlo, porque ello sentencia al cierre de unidades antes de saber qué solicitudes habría para el siguiente curso escolar".

Bernal ha agregado que el día 1 de marzo se abre el periodo para solicitar nueva plaza escolar para los menores desde los 3 años de Educación Infantil a Sexto de Educación Primaria en todos los colegios de Córdoba, y ha sostenido que las familias "pueden ir a matricular a sus hijos al centro que quieran pero sólo si se han ofertado plazas". "Si yo quiero que mi hijo de 3 años vaya a un colegio, ese colegio tiene que ofrecer suficientes vacantes para una clase de 3 años", ha explicado.

Por este motivo, según Bernal, está justificada la "preocupación que existe en las familias del barrio del Naranjo", que ha llevado a que la comunidad educativa, el AMPA del colegio y diferentes colectivos como el PSOE hayan secundado las protestas a las puertas del colegio para reclamar que "no se destruya la enseñanza pública con la excusa de la bajada de la natalidad", han asegurado desde el PSOE.

Por otra parte, Bernal ha subrayado la calidad de la oferta educativa y la entrega de los profesionales del José de la Torre y Del Cerro, así como sus actividades complementarias, como aula matinal, comedor, actividades extraescolares, escuelas deportivas, planes y proyectos educativos.