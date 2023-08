El PSOE-A pedirá la comparecencia de Sanz en el Parlamento por el tuit del Centra sobre el fusilamiento de Blas Infante

El Grupo Socialista solicitará la comparecencia del consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, en el Parlamento de Andalucía tras la publicación de un tuit por parte del Centro de Estudios Andaluces (Centra) donde se decía que el fusilamiento de Blas Infante era "consecuencia de la quiebra de la convivencia".

Así lo ha anunciado la parlamentaria socialista Encarnación Martínez, durante su asistencia al acto-homenaje a Blas Infante en el 87 aniversario de su fusilamiento, que se celebra en Sevilla cada 10 de agosto en el lugar en el que fue fusilado en 1936, en el kilómetro 4 de la antigua carretera de Sevilla a Carmona, y que organiza la Fundación que lleva su nombre.

Martínez ha indicado que el consejero de la Presidencia debe dar "explicaciones en el Parlamento de por qué se utilizan las instituciones públicas, por qué se utiliza la Junta de Andalucía para blanquear el fascismo, para banalizar con el golpe de Estado y para reescribir la historia de nuestra tierra".

💚🩶💚 Hay que recordar y NO OLVIDAR que Blas Infante fue fusilado porque quiso una Andalucía libre, de progreso, una Andalucía solidaria, de acogida y de dignidad. Todo pueblo que olvida su historia puede volver a cometer los mismos errores🗣️ @EncarniMtnezD pic.twitter.com/VXT142uJ7R — PSOE de Andalucía (@psoedeandalucia) August 10, 2023

La también vicesecretaria general del PSOE de Sevilla ha destacado, antes del acto, que "hoy es un día importante para Andalucía" y que este año "lo es aún más porque es la primera vez que venimos a este acto de homenaje con los restos del genocida Queipo de Llano fuera de la Basílica de la Macarena y todo gracias a la Ley de Memoria Democrática aprobada el pasado año por el gobierno de progreso de Pedro Sánchez".

"Pero los demócratas también estamos hoy tristes", ha subrayado la diputada socialista, "porque hemos asistido en la última semana a un lamentable tuit desde el Centro de Estudios Andaluces en el que se decía que Blas Infante había sido asesinado por el quebranto de la convivencia en Andalucía". "Y no, señores del PP, primero vino un golpe de Estado a un gobierno legítimo y luego vino el quebranto de la convivencia y la guerra civil y los fusilamientos", ha afirmado Martínez.

Tras criticar que el gobierno que preside Juanma Moreno "no abraza" la Ley de Memoria Histórica y Democrática andaluza, ha destacado que "los demócratas tenemos estar en alerta" y que "hoy es más importante que nunca estar aquí y recordar la figura de Blas Infante". "Porque hay que recordar y no olvidar que Blas Infante fue asesinado porque quiso una Andalucía libre, de progreso, una Andalucía solidaria, de acogida y de dignidad. Todo el mundo sabe que no podemos bajar la guardia y recordar que todo pueblo que olvida su historia puede volver a cometer los mismos errores".