El PSOE-A acusa a Juanma Moreno de querer privatizar la sanidad y acatar a Doñana

El parlamentario del PSOE-A Mario Jiménez ha hecho este martes balance del primer año de la presente legislatura, la de la mayoría absoluta del PP, lograda el 19 de junio de 2022. Jiménez ha criticado que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, vaya a presentar este miércoles en el debate en el Parlamento andaluz una realidad "falseada, adulterada y manipulada, que sólo existe en los informativos de Canal Sur".

Para los socialistas, este año "puede pasar a la historia" por ser el año en el que "Moreno ha intentado privatizar la sanidad" y ha atacado "el espacio de Doñana, generando la mayor crisis medioambiental de nuestra historia".

Jiménez considera que en este tiempo el Gobierno andaluz no ha sabido aprovechar "la ingente ayuda del Gobierno" de Pedro Sánchez, con los fondos europeos, que han sido "los más elevados de la historia". Y es que, según el parlamentario socialista, las ayudas de Europa "no se han sabido destinar a la mejora de los servicios públicos".

En su balance, Jiménez asegura que el Gobierno de Juanma Moreno no ha sabido implementar medidas que de verdad ayuden a la generación de riqueza y empleo. "No conocemos ningún plan en materia económica, industrial o de empleo para conseguir la recuperación económica de Andalucía". "Es un año que va a arrojar unas cifras muy mediocres en lo económico y desastrosas desde el punto de vista de los servicios públicos" ha destacado el portavoz socialista. "Un año después, la sanidad, la educación, y los servicios sociales y dependencia están peor", ha destacado. "Este gobierno sólo sirve para enfrentarse al Gobierno de España", es "incapaz de gestionar" y es un gobierno que no se merecen los andaluces y andaluzas, ha concluido.