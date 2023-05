El PP retirará el plan de regadíos de Doñana "si se demuestra que daña al Parque"

El portavoz parlamentario del PP-A, Toni Martín, se ha comprometido a retirar la proposición de ley de ordenación de regadíos de la corona Norte de Doñana si se le demuestra que en alguno de los puntos de la iniciativa se incluye algo que vaya contra el medio ambiente y contra Doñana.

No obstante, ha aclarado que esto no se va a producir porque no hay nada contra el medio ambiente ni Doñana, ya que simplemente lo que se hace es ordenar y calificar como regables unos terrenos "que el PSOE dejó fuera" de una ordenación cuando gobernó y "siempre" que se cumplan los requisitos para optar a que sean regables, todas ellas en aguas en superficie, procedentes de unas obras que el Gobierno de Pedro Sánchez "se niega a realizar y tiene que realizar".

"Todo lo demás es mentira. Un bulo perfectamente urdido desde los despachos de La Moncloa", ha señalado el portavoz parlamentario, para quien en este asunto podrían estar simplemente debatiéndose "modelos medioambientales de ordenación territorial".

Toni Martín ha indicado que el "bulo es tan grande" que ha visto una carta firmada por el PSOE en el Parlamento Europeo dirigida al comisario europeo de Medio Ambiente en la que le decía que estaba preocupado "porque autorizaba nuevas extracciones" de agua en Doñana. "Eso es mentira, esta proposición de ley lucha contra las extracciones, no perdona ningún expediente y lucha para que no se puedan producir", ha recalcado el portavoz parlamentario popular.

Martín ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de declarar la guerra a Andalucía "porque no le vota", y que dentro de esta estrategia se ha convertido "a día de hoy, en enemigo" de los agricultores andaluces. El Gobierno central les niega a los agricultores las infraestructuras hídricas comprometidas en varias provincias de la comunidad autónoma andaluza.

Ha señalado que donde antes había "aplausos" para el sector agrícola ahora desde el Gobierno se "cierra el grifo" del trasvase Tajo-Segura con las consecuencias para los agricultores almerienses; o "paraliza" las canalizaciones de la presa de Rules "secando" los terrenos de la Costa Tropical en la provincia de Granada.

De la misma forma, hace "lo mismo" en las comarcas del municipio de Siles, donde está la presa del mismo nombre, en Jaén, y además de la "dantesca negociación" de la PAC y de otras infraestructuras comprometidas "y no ejecutadas", llega "el bulo" sobre la incidencia de la proposición de ley sobre los regadíos de la corona norte de Doñana.

Por su parte, el PSOE-A ha achacado la proposición de ley sobre la regularización de regadíos en el entorno de Doñana al "ansia" electoral y al objetivo de arrancar un "puñado de votos" en Huelva del presidente del PP-A y del Gobierno andaluz, Juanma Moreno, al que ha exigido que rectifique y retire el "disparate".

Así lo ha denunciado en rueda de prensa la portavoz del grupo socialista, Ángeles Férriz, que ha señalado, de manera irónica que "ha sido un jugada maestra que pone en riesgo la producción de la fresa y de los frutos rojos, de debilitar la marca Andalucía y de perjudicar a los agricultores de la zona y a Doñana".

La socialista ha recriminado a Moreno el "daño y el perjuicio" que está causando a Andalucía en España y a nivel internacional, y le ha exigido que rectifique, retire la ley y dialogue "de verdad" con el Gobierno y con las instituciones comunitarias, a las que "también ha atacado".

A propósito de la política hidráulica, ha censurado que el Gobierno andaluz solo haya ejecutado algo más de un 40 por ciento de su presupuesto y ha avanzado que ahora Moreno, ante el "desgaste personal" que le está causando la ley de regadíos, "prepara una campaña para limpiar su imagen y atacar" al Gobierno de España.

"¡Basta ya!. Andalucía merece una presidente que esté pendiente de los problemas de los andaluces y no de sus ansias electorales. Sólo le queda el camino de la rectificación", ha demandado Férriz.