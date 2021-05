El PP retira todos los cargos contra Juana Martín y los otros acusados

Sorpresa en el juicio por las presuntas irregularidades en las ayudas de 850.000 euros de Invercaria a la modista flamenca Juana Martín. El Partido Popular, que ejerce la acusación popular, ha retirado los cargos contra todos los acusados. El abogado del PP, Wenceslao Moreno, ha justificado la modificación de sus conclusiones provisionales al estimar que a lo largo del juicio "no se ha destruido" la presunción de inocencia contra los acusados y ha precisado que aunque el proyecto de creación de una moda prêt a porter de Juana Martín tuvo un "resultado fallido", se ha demostrado que el entonces ex presidente de Invercaria Tomás Pérez-Sauquillo y el consejo de Administración de Invercaria "no se equivocaron" al apostar por este proyecto, dado que Juana Martín es en la actualidad un personaje el mundo de la alta costura, ha precisado.

El abogado del PP ha continuado explicando que en este caso existe una "duda más que razonable" para retirar la acusación, porque aunque es cierto que se produjo un "daño económico" y un proyecto "fallido", el fracaso del mismo se debe a la "crisis macroeconómica" que estalló en el año 2008 y que impidió que se completase el proyecto semilla para la creación de una imagen de la moda flamenca andaluza, con una línea de productos más asequible y con proyección para su expansión a otros países.

Por todo ello, el PP, que era la única parte que no acusaba al ex director de Promoción de Invercaria Cristóbal Cantos, ha retirado los cargos contra los otros tres acusados, a los que pedía inicialmente una condena de ocho años de cárcel para Tomás Pérez-Sauquillo y Juana Martín, y seis años y seis meses de cárcel para el ex director financiero Antonio Nieto por delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.

Frente a la retirada de cargos de la acusación popular, la Fiscalía Anticorrupción ha mantenido las acusaciones contra los cuatro acusados, aunque ha introducido una rebaja en la petición de condena para Juana Martín, a la que ha reclamado ahora cinco años y seis meses de cárcel -inicialmente pedía ocho años-, y al ex director financiero de Invercaria Antonio Nieto, al que ha pedido seis meses y un día de cárcel frente a los seis meses y seis años que solicitaba en su escrito de conclusiones provisionales. Para Tomás Pérez-Sauquillo sigue pidiendo ocho años de cárcel y seis años y seis meses para Cristóbal Cantos.

En cuanto a las indemnizaciones, el fiscal delegado de Anticorrupción Manuel Fernández Guerra ha reclamado a Pérez-Sauquillo y a Juana Martín el pago de 850.000 euros a la sociedad Inverseed -que sucedió a Invercaria-, mientras que a Cristóbal Cantos reclama 620.000 euros, y 330.000 euros en el caso de Antonio Nieto.

Por su parte, la acusación particular que ejerce la agencia Idea, como socio único de Invercaria, es la única parte que no ha modificado sus conclusiones, sino que las ha elevado a definitivas, reclamando penas de ocho años de cárcel para Pérez-Sauquillo y Juana Martín, y seis años y medio para los otros dos acusados, además de solicitar una indemnización de 949.749 euros que, en este caso, solicita para la propia agencia Idea.

El juicio finalizará el próximo viernes, cuando el fiscal y las demás partes expongan sus informes de conclusiones y a continuación los cuatro acusados podrán ejercer el derecho a la última palabra antes de que el tribunal deje el juicio visto para sentencia.

Los cuatro acusados niegan la comisión de delitos

En su declaración en el juicio, los cuatro acusados han negado que los hechos sean constitutivos de delitos. Así, la diseñadora flamenca aseguró que jamás ha pensado que los 850.000 euros que recibió de Invercaria fuese un regalo y, en este sentido, afirmó que "hasta el día de hoy" está pagando deudas de la sociedad Juana Martín Andalucía, creada en el marco del proyecto impulsado por la sociedad andaluza de capital riesgo.

Por su parte, el ex presidente de la sociedad Tomás Pérez-Sauquillo sostuvo que "jamás" recibió por parte de la agencia Idea o de la Consejería de Innovación de la Junta ni de los técnicos que trabajaban en esta sociedad pública de capital riesgo ninguna advertencia sobre que los avales y préstamos se estuvieran concedieron de forma "descontrolada o arbitraria".

El ex director de Promoción Cristóbal Cantos defendió en su declaración en el juicio el proyecto de inversión en Juana Martín, que recibió 850.000 euros de esta sociedad andaluza de capital riesgo, al asegurar que "todo está bien hecho", en relación a que se habían cumplido todos los requisitos que marcaba el plan director de la empresa, como el "filtro importante" que suponía el análisis sobre la viabilidad del proyecto y la propuesta de inversión.

Y El ex director financiero Antonio Nieto sostuvo en su declaración que el ex presidente de Invercaria Tomás Pérez-Sauquillo asumió directamente la "tutela" del proyecto de inversión relacionado con la diseñadora cordobesa Juana Martín y no quería "ninguna injerencia" en el mismo, al tiempo que precisó que en la sociedad de capital riesgo andaluz "nadie tenía facultades salvo" el propio Tomás Pérez-Sauquillo.