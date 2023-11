PP vasco pide una respuesta "serena y firme" ante el "ataque contra la democracia española" que es la ley de amnistía

Medio millar de personas acude a la convocatoria del PP contra la amnistía en Vitoria-Gasteiz, a la que se ha sumado Vox

El PP del País Vasco ha pedido a la sociedad una respuesta "serena y firme" ante el "ataque contra la democracia española" que supone la Ley de amnistía acordada por PSOE y Junts para facilitar la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, al tiempo que ha demandado tamién "la reacción de los demócratas, sin distinción de ideología", con el fin de que "la libertad, la igualdad y la convivencia sigan marcando nuestro horizonte".

Medio millar de personas ha secundado la convocatoria del Partido Popular contra la amnistía en Vitoria-Gasteiz, celebrada este domingo en la plaza de los Celedones de Oro, junto al céntrico edificio de Correos de la capital alavesa, en el marco de las manifestaciones convocadas por los populares en las calles de cada una de las 52 provincias del Estado, bajo el lema 'Por la igualdad de los españoles. No a la amnistía'.

El periodista de TVE Miguel Ángel Idígoras ha sido el encargado de leer el manifiesto, en una concentración que ha contado con la asistencia del presidente del PP en el País vasco, Javier de Andrés, y los parlamentarios vascos Carmelo Barrio y Laura Garrido.

Asimismo, en la concentración han estado presentes otros dirigentes populares del Territorio como el presidente del PP en Álava, Iñaki Oyarzabal; la portavoz municipal, Ainhoa Domaica; y el ex diputado general, Ramón Rabanera. Vox ha secundado el acto, al que acudido su parlamentaria vasca, Amaia Martínez, que se ha colocado en un lateral de la plaza, alejada de los dirigentes del PP.

Los congregados han portado banderas de España, Europa e ikurriñas en un encuentro que se ha desarrollado sin incidentes y en un respetuoso silencio, solo roto por aplausos en algunos momentos del discurso y gritos de "Puigdemont a prisión" al final de la convocatoria. En el acto se han visto pancartas "contra la amnistía" y "la dictadura Sanchista"."RESPUESTA SERENA"

En el texto leído por Idígoras se ha apelado a "la respuesta serena y firme" de la sociedad ante lo que consideran un "ataque contra la democracia española" y se ha demandado "la reacción de los demócratas, sin distinción de ideología", con el fin de que "la libertad, la igualdad y la convivencia sigan marcando nuestro horizonte"."Hoy España es un clamor por la igualdad, la dignidad, la justicia, la convivencia y la diversidad. En cada rincón de nuestro territorio decimos no al privilegio, no a la impunidad y no a la amnistía", ha proseguido el manifiesto, para solicitar una "reacción firme y serena" del pueblo español al "ataque que sufre la Carta Magna, la división de poderes y la democracia"."Salimos a las calles y plazas de nuestra nación, orgullosos de nuestra democracia, de nuestros jueces, de nuestros policías, de nuestros ciudadanos, de nuestra Constitución. Orgullosos de España", ha continuado el texto, que recalca la importancia de estar juntos "pese a que quieren dividirnos".

El PP ha asegurado que España es "una nación con siglos de historia que nunca se ha callado", subrayando que protestaron cuando "el separatismo catalán dio un golpe a la Constitución en 2017" y que lo volverán a hacer ahora que "lo vuelve a intentar" liderado por "aquel que debería ser el primero en impedirlo", en referencia al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez."DERROTAR AL ESTADO"

En este sentido, el texto señala que "la amenaza se redobla" porque es Sánchez quien, "tras perder las elecciones y con la única intención de perpetuarse en el poder, se ha puesto al frente del movimiento independentista" que busca "derrotar al Estado" y "romper la igualdad entre los españoles, amordazando así a jueces y fiscales y "humillando a nuestro país"."Vamos a dar la batalla contra la impunidad. Lo haremos en las instituciones, en los parlamentos, en los tribunales de justicia, en la Unión Europea y también en las calles. De forma pacífica, cívica y legítima", ha afirmado el PP, para asegurar que no se pondrá"de rodillas ante los que odian la democracia".

Los populares han compartido su convicción de que la democracia española "prevalecerá" y que "algún día la historia contará que España se puso en pie, con serenidad y firmeza, para decir basta y para defender la igualdad entre los españoles".