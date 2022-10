El PP renueva cinco direcciones provinciales para afrontar las elecciones municipales

De un modo discreto, casi en silencio, el nuevo secretario general del PP de Andalucía, el cordobés Antonio Repullo, ha sacudido a toda la organización que le dejó su antecesora en el cargo, la hoy consejera de Inclusión Social, Loles López. Ha cambiado los segundos niveles en cinco provincias, y ha puesto al partido en modo campaña de cara a las elecciones a los ayuntamientos del próximo 28 de mayo. La popularidad de Juanma Moreno transmitirá parte de esa fuerza a los candidatos, pero sólo con eso no se ganan unas elecciones. Fuentes del PP han explicado que el partido elegirá a los candidatos con mayores posibilidades, estén donde estén, incluso en el Gobierno de la Junta, y ha encargado encuestas para medir su popularidad en los grandes municipios donde ahora no gobierna.

El PP logró hace cuatro años la Presidencia de la Junta por una carambola. Juanma Moreno, que era casi un desconocido, fue la sorpresa de aquella legislatura, compuso un Gobierno estable, se afianzó en San Telmo y confió la reelección a una estrategia que pasaba por ampliar la base electoral a su izquierda y a su derecha. Resultado, un éxito, 58 escaños, pero el PP andaluz, el partido, se quedó en la misma pantalla de 2019, una organización debilitada por la migración de cargos hacia la administración de la Junta y por la tensa disputa entre la dirección de Pablo Casado y la andaluza.

Loles López fue una secretaria general que trabajó casi en competencia con Elías Bendodo, consejero de Presidencia, pero con una característica expansiva que le llevaba a tocar todos los instrumentos en las dos orquestas, la del partido y la del Gobierno.

Las elecciones municipales de 2023 van a indicar hasta dónde ha llegado el cambio político en Andalucía. El PP ha ganado las autonómicas por mayoría absoluta, pero los ayuntamientos y las diputaciones andaluzas siguen siendo, en su mayoría, socialistas. La organización de Juanma Moreno se enfrenta a un examen que, si no es de reválida, va a permitir obtener una imagen real de la transformación sociológica de la comunidad. Moncloa y la dirección federal del PSOE también son conscientes de ello, pero Pedro Sánchez tiene más frentes, debe conservar los gobiernos autonómicos que son socialistas -ese día también hay elecciones autonómicas en la mayor parte del país- y ganar alguna de las grandes ciudades. Sevilla es el municipio más grande gobernado por los socialistas.

El PP va a encargar encuestas en aquellos grandes municipios donde no gobierna, incluidas las capitales Cádiz, Granada, Huelva, Jaén y Sevilla. En esta última ciudad, José Luis Sanz ya ha sido designado como candidato, en la dirección popular lo ven como probable, pero no está asegurado al cien por cien. Cádiz capital es un ejemplo de las debilidades del PP, allí puede ganar las elecciones, pero la ausencia de un candidato claro les ha llevado a manejar la posibilidad de rescatar a la ex alcaldesa Teófila Martínez para el 28 de mayo. A pesar de haber gobernado esta ciudad durante 20 años, el partido no supo fabricar a un sucesor.

En las última semanas, el PP ha cambiado a cinco de los nueve secretarios generales de las provincias. En Sevilla y Málaga las direcciones han cambiado al completo, incluido las presidencias, que ahora ocupan Ricardo Sánchez y Patricia Navarro, respectivamente. La presidenta saliente de Sevilla, Virginia Pérez, había sido uno de los pocos cargos andaluces que apoyó a Pablo Casado hasta el final, mientras que la renovación malagueña se debe a la salida de Elías Bendodo, ahora coordinador general en Génova. En Cádiz, Huelva y Córdoba se han sustituido a los secretarios generales. Aunque ocupan el segundo nivel en el esquema de jerarquía del partido, estos cargos son esenciales para asegurar la organización sobre el territorio, por lo que se han buscado a personas que no tengan grandes responsabilidades institucionales. Almudena Martínez, en Cádiz, Berta Centeno, en Huelva, y Araceli Cabello, en Córdoba, llevarán el día a día de la formación.

Bajo el criterio de que los candidatos serán los más seguros que el PP sea capaz de presentar, no hay que descartar la salida de alguno de los consejeros del Gobierno andaluz. Juanma Moreno es presidente de pocos cambios, pero retocaría su Ejecutivo si tuviera algún valor seguro para las municipales.

Fuentes de la dirección de este partido han explicado que confían en ganar bastantes alcaldías y alguna diputación más, pero sitúan las expectativas en una posición de equilibrio con el PSOE, una victoria en votos generales de cinco a 10 puntos por encima del PSOE.