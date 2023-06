El PP renovará a una docena de parlamentarios tras su éxito en las municipales

Es el precio del éxito. El PP andaluz tendrá que renovar en los próximos días a una docena de parlamentarios autonómicos porque se convertirán en alcaldes o asumirán importantes responsabilidades en los ayuntamientos. A ello se une que Elías Bendodo, actual coordinador general del PP nacional, también deberá dejar el acta en el antiguo hospital de las Cinco Llagas porque liderará la lista de las elecciones generales del 23 de julio, posiblemente, por la provincia de Málaga. La renovación es amplia, ya que afecta a 12 de los 58 diputados que mantiene en la actualidad. Y aun es posible que sean más, porque que los populares deben decidir los gobiernos de tres diputaciones provinciales con las que no contaban, las de Cádiz, Huelva y Granada.

El portavoz del PP en la Cámara andaluza, Toni Martín, hace recuento estos días de hasta dónde llegará la renovación. Algunas listas como las de Málaga y Córdoba van a correr casi hasta los últimos puestos, porque hay personas en las nóminas que no están disponibles en estos momentos por diversas causas. No obstante, explican Martín, no habrá problemas, porque todavía cuenta con un pequeño margen. No hay una salida clara si un partido agota toda la lista y los suplentes que presentó a unos comicios.

La causa de esta renovación es que el puesto de parlamentario andaluz es incompatible con el ejercicio de alcalde. Esto obedece a una reforma que se impulsó durante la presidencia de José Antonio Griñán, porque el PSOE recelaba de la cantidad de alcaldes populares que estaban en el pleno y que ejercían una seria oposición a los consejeros de la Junta. Entonces, los socialistas venían de las municipales de 2011, que fueron muy malas para ellos y los regidores del PP se habían convertido en un ariete parlamentario contra el Gobierno autonómico.

Por contra, la situación económica del PSOE-A se complica

La situación actual para el PSOE es ahora mucho peor. En 2011 también encajaron un mal resultado en las municipales, pero gobernaban en la administración autonómica, un colchón interminable. Ahora, no tiene la Junta y ha perdido ayuntamientos importantes como el de Sevilla, más las diputaciones de Cádiz, Huelva y Granada. Sólo en el consistorio hispalense, hay unos 150 cargos y puestos de confianza que pasarán a manos del PP. La dirección andaluza del PSOE ya tuvo que recomponer sus cuentas por la caída de las subvenciones por los resultados electorales y las primarias y congreso que organizó para el relevo de Susana Díaz. Juan Espadas tuvo que solicitar a las agrupaciones locales que contribuyeran más con la regional. Ahora, las locales también acusarán el golpe.

Cádiz, Granada, Écija

El próximo alcalde de Cádiz, Bruno García, ya se despidió la semana pasada en el pleno, aunque aún no se ha registrado su entrega de acta. Junto a él, también dejan el escaños Marifrán Carazo, próxima alcaldesa de Granada; Silvia Heredia, de Écija; Monserrat Paz, de La Granjuela; Alberto Fernández, de Ayamonte, y Aurelio Fernández, de Lucena. Suman una docena, aunque la cifra no se cerrará hasta que se celebren los plenos de constitución el próximo sábado 17 de junio, ya que algunos están pendientes de pactos.

Pero, además, hay dos o tres parlamentarios que dejarán las actas porque se dedicarán de modo pleno a los ayuntamientos, aunque no sean los alcaldes. Éste parece ser el caso de Jorge Saavedra, que iba de segundo en la lista de Marifrán Carazo por Granada. Y aún queda otro grupo, más difícil de cuantificar, que pueden ser o presidentes o vicepresidentes de las diputaciones no esperadas.

Bendodo y Bravo abrirán las listas del PP para las generales en dos provincias

El PP copa ahora todo el poder autonómico andaluz y buena parte del municipal, al menos, el de los grandes ayuntamientos y diputaciones. Y aún queda la incógnita de lo que sucederá tras las elecciones generales del 23 de julio. Todos los sondeos dan una victoria a Alberto Núñez Feijóo, aunque debe resolverse si esa ventaja demoscópica se traduce en una mayoría suficiente.

Si el PP se hiciese con el Gobierno de la nación, no hay una previsión de que Juanma Moreno tuviese que relevar a algunos de sus consejeros. Quienes contaban con más opciones ya se fueron. Son los casos de Elías Bendodo, ahora número tres del PP, y de Juan Bravo, ex consejero de Hacienda. El malagueño encabezará la lista del PP en las generales por su provincia, y Bravo será el número uno de la candidatura por Sevilla. Génova tiene previsto comunicar este domingo quiénes serán los cabezas de lista en todas las provincias.