El PP rebaja su expectativas electorales para el 28-M

El PP andaluz ha aterrizado, ha pisado el suelo y, aunque cree posible ganar las elecciones municipales en Andalucía, es consciente de que conseguir las alcaldías de las ocho capitales y las presidencias de las ocho diputaciones no es posible. Sí lo es ganar en número de votos en el conjunto de la comunidad. En el mejor de los casos, superar al PSOE por pocos puntos, pero el objetivo público que se marcó el secretario general del PP-A, Antonio Repullo, ha sonado a cierto despropósito optimista en su propio partido. El 8+8 es un listón demasiado alto.

El comité de campaña de los populares, que se reunió el pasado jueves por primera vez, trabaja con otros objetivos más realistas, un escenario donde se contempla que el PSOE mantenga las diputaciones de Sevilla y Huelva, y probablemente la de Cádiz, y donde la capital hispalense se convierta en un escenario primordial para el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos.

No es casual que uno de los pocos municipios donde IU y Podemos saben que tiene que llegar a un acuerdo es Sevilla. Ambas formaciones ya lo han anunciado, lo que en sí es un paso decisivo para quienes aún no han decidido si serán contrincantes o aliados en las generales. Para Moncloa, mantener esta ciudad andaluza es prioritario, como lograr que Barcelona siga en manos o de Ada Colau o del PSC. La lluvia monclovita, tan agradecida en tiempos de sequía, no para de caer, ayer fue el convenio para construir una nueva línea de Metro, anteayer, la Agencia Espacial Española. Su alcalde, el socialista Antonio Muñoz, tiene a su favor un año de mandato donde ha roto con las posibles fronteras ideológicas de la marca. Y más que Pedro Sánchez, su custodia en el Gobierno es la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, vecina y amiga del regidor hispalense.

Pero Sevilla no es Andalucía, ni siquiera lo son el conjunto de sus ocho capitales. Entre otras razones porque ciudades como Jerez, Algeciras, Marbella o Dos Hermanas superan a varias de ellas en número de habitantes. En la comunidad hay 785 municipios, de los cuales 458 están gobernados en la actualidad por socialistas. Fuentes del PSOE andaluz sostienen, incluso, que el PP está teniendo problemas para buscar candidatos en todos los municipios, y apuntan los casos de Dos Hermanas o Alcalá de Guadaíra.

Pero el PP cuenta con un valioso cartel para estas elecciones, que no es otro que el de Juanma Moreno. De hecho, ésa va a ser la imagen de los populares en estas municipales, el presidente de la Junta se mantiene en el pico de la ola en la comunidad, aunque hay una sensación, justificada, que tanto el Gobierno andaluz como el partido lo está jugando todo a la carta de Juanma Moreno. Y eso muestra debilidades de estructura en ambas instituciones y una exposición muy alta del presidente, que estaría comprometido por su propio partido a ganar las elecciones municipales en Andalucía de un modo masivo.

El viento, no obstante, sopla a favor del PP. Los alcaldes socialistas no quieren ni que Pedro Sánchez ni que Juan Espadas, sus dos líderes a nivel nacional y andaluz, se entrometan en sus campañas. Creen que van mejor en solitario. No se equivocan. Siempre que en España ha habido un cambio político se ha dejado sentir, primero, en las municipales.

Más que Madrid, Andalucía es España. De las grandes comunidades, es la que más se parece al conjunto del país. Será por el propio peso de su población -cerca del 18% del total-, por la ausencia de partidos nacionalistas o por el equilibrio entre población rural y urbana, lo cierto es que Andalucía viene anticipando en sus elecciones locales, sean las municipales o las autonómicas, los grandes cambios políticos en el Gobierno de España.

Sucedió en mayo de 2011, en los meses previos a la debacle con la que José Luis Rodríguez Zapatero dejó la política; en 1995, antes de las primeras elecciones que ganó José María Aznar e, incluso, en 1979, cuando el partido más votado fue la UCD de Adolfo Suárez. Por encima del PSOE, aunque gracias a los pactos con el PCE, las izquierdas lograron la mayoría de las alcaldías.

De este modo, el resultado del próximo 28 de mayo se constituye en una de las mejores encuestas, casi la más óptima, para medir las fuerzas del presidente Pedro Sánchez y su rival, Alberto Núñez Feijóo.

El mejor resultado del PP en Andalucía se produjo en las municipales de 2011, cuando le sacó siete puntos de diferencia al PSOE. Pero ni ese resultado fue suficiente para presidir las diputaciones de Sevilla y Huelva. Tanto en 2011, que anticipa la debacle del sucesor de Zapatero en las urnas, Alfredo Pérez Rubalcaba, como en 1995, prólogo de la caída de Felipe González, los populares sí fueron capaces de gobernar en todas las capitales andaluzas.