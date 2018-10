"El PP debe plantearse que el cambio lo liderará Ciudadanos"

Juan Marín (Sanlúcar, 1962) se presenta por segunda vez a las elecciones andaluzas. Hace tres años y medio era un desconocido y a Ciudadanos no le daban ni cuatro escaños. Obtuvo nueve. Ha sido aliado del PSOE y Susana Díaz. Hasta ahora.

Usted ha se ha comprometido a no apoyar, ni por activa ni por pasiva, a Susana Díaz como presidente de la Junta. ¿Esto es así?

-Sí.

-También lo dijo en 2015.

-Es verdad que en 2015 tuvimos que tomar una decisión muy complicada, después de 90 días de bloqueo. -Apoyamos esa investidura, y creo que la opinión pública lo agradeció, porque hemos demostrado que se puede hacer una oposición útil. Nos basamos en un documento de investidura, en un acuerdo, y ya entonces le dije a la señora Díaz le dije que la confianza es muy difícil de obtener, pero muy fácil de romper. Y, en este caso, se ha roto en el momento que el PSOE y la señora Díaz han dicho que no estaban dispuestos a cumplir lo que firmaron. Se nos agotó la paciencia. ¿Cómo puede el PSOE devolvernos la confianza tras acabar con ella?

-Ciudadanos ha contrapuesto esa oposición útil a la del PP, sostiene que ha conseguido más cosas en tres años que el PP en 26. Pero esa oposición útil se acaba, si como dice, no apoya para condicionar al PSOE.

"La presidenta tendría que haberme llamado cuando iba a convocar elecciones, lo hizo cuando todo el mundo ya lo sabía"

-A lo mejor somos un Gobierno útil, que es nuestro objetivo, no ser una oposición útil.

-Pero no hay ninguna encuesta que, ni por asomo, os dé una victoria en las elecciones andaluzas.

-Tampoco la había en Cataluña. En 2015 no había ninguna encuesta que, ni por asomo, nos diese un grupo parlamentario, y lo conseguimos. De un 2% en intención de votos, pasamos a un 9,8%, y la situación ha cambiado mucho. Estamos en un momento en que todos los sondeos indican, pero todos, que el único partido que crece es Ciudadanos, mientras el PSOE está en recesión y el PP ha tirado la toalla.

-¿Pero el único modo de que Ciudadanos condicione o que cogobierne es presidiendo un Gobierno?

-Ahora es la única opción que nosotros barajamos.

-Y si el PP y Ciudadanos suman mayoría absoluta, esos 55 escaños, ¿no aceptaríais darle la Presidencia a los populares?

-El PP tiene que entender que nosotros somos la fuerza política que crece, en la que confían los andaluces, mientras que ellos van para atrás, con resultados peores que en 2015, y en 2015, mucho peores que la elección anterior. Por tanto, el PP se debe plantear si quiere cambiar al Gobierno del PSOE después de 36 años. Nosotros sí aspiramos a liderar el cambio, el PP no.

-¿La otra opción no la contempla? ¿Hacer presidente a Juanma Moreno Bonilla si obtiene más escaños que usted?

-Ahora mismo no puedo decirle qué va a pasar el 2 de diciembre, pero en mi mente no está eso.

-Pero sí está en su mente no apoyar a Susana Díaz.

-Eso lo tengo clarísimo.

La comisión de investigación de la Faffe seguirá en la próxima legislatura

-¿Ciudadanos no se ha escorado a la derecha? Es como si Pablo Casado tirase de ustedes.

-Pablo Casado tiene una situación muy complicada, en especial en Andalucía, como hemos visto con la designación de los candidatos en las provincias, parece que quiere acercarse mucho a la imagen de Ciudadanos. Pero más allá de eso, en el Parlamento andaluz nos han dicho que somos la extrema derecha, caso de Antonio Maíllo, o he escuchado decir a la señora Díaz que somos el centro derecha, y a Juanma Moreno, que era el apoyo de la izquierda andaluza. Si todos van a por mí, estoy en el sitio correcto, estoy en el centro.

-¿Tan mal han terminado las relaciones con el PSOE?

No, es que ni han terminado porque no ha habido una conversación después. Desde el 4 de septiembre, en el que nos reunimos en la comisión de seguimiento, no ha habido ninguna conversación.

-¿Susana Díaz no le llamó para avisarle que adelantaba las elecciones?

Me llamó cuando todo el mundo sabía que convocaba, el mismo día del Consejo de Gobierno. Sobre las 13:30 cuando la rueda de prensa iba a ser a las 18 horas y ya estaba convocada.

-¿Alguna conversación habría?

-Nada. Me llamó ese día, y me dijo que iba a convocar un consejo y a fijar las elecciones.

-Quizás estaba molesta con usted porque no hubo conversación previa a la ruptura.

-Yo no rompí, rompió el que no cumplió, y me lo dijeron en esa reunión: que no iban a cumplir. Creo que la presidenta me debía haber dado una explicación mínima, al menos eso. Del mismo modo que me llamaba cuando había problemas con algún decreto o porque María Jesús Montero se oponía a la eliminación de Sucesiones.

"Detrás de la crítica a la presencia de Albert e Inés hay envidia pura, el resto de los partidos no pueden hacer lo mismo"

-Ciudadanos consiguió dos bajadas del tramo autonómico del IRPF y la casi supresión del Impuesto de Sucesiones. ¿Seguirán en la misma senda de rebaja fiscal?

-Sí. Hemos planteado una reforma fiscal para los próximos cuatro años. Andalucía, por ejemplo, tiene ocho tributos que no tienen otras comunidades autónomas, caso del de las bolsas, pero es que además hay informes del Banco Mundial en la que explica que somos la comunidad número 14 de las 17 en plantear problemas a las empresas para instalarse. Por trabas administrativas, por problemas fiscales… Pero es que el principal problema sigue siendo el paro, con ocho puntos de diferencia con respecto a la media nacional. ¿Cómo vamos a generar empleo si no somos competitivos ni en materia fiscal ni en facilidades a la empresa? Hemos planteado muchos asuntos en estos tres años y medio que han ayudado, no sólo la bajada de los impuestos, pero en materia de empleo, o le hacemos la vida más fácil a quienes lo crean o es imposible que podamos competir.

-¿Por qué no se ha aprobado la ley de formación profesional?

-Pues no lo sé. Todo iba muy bien hasta que llegó agosto, en el que se celebraron comisiones extraordinarias de la comisión de educación, pero cuando se plantearon enmiendas para desdoblar las clases cuando se llegará al límite de los 30 alumnos, se echaron para atrás. Esto es algo racional, pero reculó por razones de presupuesto, supongo. Y nos ha sorprendido porque estamos hablando de haber puesto esta FP para el curso 2019-2020. Claro que había que hablar de presupuesto, y en ese momento, se pararon. Esta ley debía haber entrado en el Parlamento el día 26 de septiembre.

-Las otras medidas, las de regeneración democrática, ¿siguen adelante? Limitación de mandatos de los presidentes de la Junta, supresión de los aforamientos de los parlamentarios…

-Sí, y cambiar el reglamento del Parlamento y la ley electoral.

-¿Por qué no han cambiado el reglamento? Es tan obsoleto que manda elegir al presidente de la Junta de un modo antiestatutario.

-Y no sólo eso, está equivocado en muchas cuestiones. No se ha hecho porque al PP y al PSOE no le han interesado.

-Pero ustedes son un poco ingenuos. Si eran los que apoyaban al PSOE. Lo mismo les ocurrió con la no renovación del consejo de administración de la RTVA.

-Vaya, es que Carmen Crespo (PP) y Mario Jiménez (PSOE) nos decían que eso no se cambiaba. Es que hace falta una mayoría cualificada, y la suma de PSOE y Ciudadanos no era suficiente, se necesitaba al PP. -El PP no quería acabar con su cuota de poder.

-Es el ejemplo del presidente dela comisión de investigación de la Faffe. Hubiera bastado un acuerdo de Ciudadanos, PP y Podemos para que no hubiese sido del mismo partido que la institución a la que hay que investigar.

-Es que Podemos se negó, hay hubo una alianza de izquierdas.

"Haremos una auditoría en la Junta de la corrupción y los chiringuitos"

-¿Esa comisión va a seguir?

Seguro. El grupo de Ciudadanos y los de otras fuerzas políticas lo conseguirán.

-¿Sólo se investigará el uso de tarjetas o la Faffe entera?

-Como propuso el PP, desde el inicio de esta fundación hasta su extinción. Esa investigación se tiene que sacar adelante en la próxima legislatura.

-¿Usted cree que el gasto en los prostíbulos es sólo del ex gerente de la Faffe o de varios más?

-No tengo datos, el PP sgeuro que sí porque lleva personado en la causa ocho años, pero dudo que una única persona pueda gastarse en una noche 15.000 euros en copas, fiestas y en compañía de mujeres. Sí, puede que fueran otras personas.

-Ha comenzado la campaña con las declaraciones de la ex ministra Tejerina sobre los niños andaluces. ¿Qué parece?

-Me provoca tristeza. Una persona que ha llegado a tener la responsabilidad que ha tenido en el Gobierno popular, que ha tenido la oportunidad de cambiar un modelo de financiación para que Andalucía, también, recibiera más fondos para la educación y la sanidad, y no lo ha hecho, cómo se puede atrever a decir estas cosas. Ella debía velar como ministra por la igualdad de todos los españoles. ¿Cómo viene a decir esto? Los andaluces no llevamos en el ADN tener los índices de fracaso escolar más alto de este país, eso responde a las políticas de los gobiernos del PSOE y del PP en materia de educación en este país. El Gobierno de España también tiene la obligación de asegurar la igualdad de los españoles.

-El resto de partidos critica que quien se presenta a estas elecciones no es Juan Marín, sino Inés Arrimadas y Albert Rivera. ¿A usted que le parece?

-Eso es envidia, pura y dura. Ciudadanos tiene la suerte de tener un líder nacional como Rivera, que es de los políticos más valorados del país, y además tenemos a una andaluza que ha sido capaz de ganar las elecciones en Cataluña a los independentistas, a los mismos que están ahora negociando en la cárcel los Presupuestos. Para mí es un orgullo enorme, que venga Albert Rivera, Inés Arrimadas, Carlos Carrizosa y tantos otros que están peleando todo el día, que llevan escolta... Eso es como la afición que te anima en un campo de fútbol. ¿Hay algo más inmoral que enviar a Iglesias a la cárcel a negociar un Presupuesto? ¿Hay algo más inmoral que eso? Eso sí que causa vergüenza, no me extraña que la señora Díaz no quiera mucho por aquí a Pedro Sánchez.

-Imaginemos que usted, efectivamente, es el próximo presidente de la Junta. ¿Qué haría los primeros días?

-Una auditoría en la Junta para saber cuánto cuesta la corrupción y los chiringuitos que han montado, consejería a consejería y empresa a empresa.