El PP se olvida de presentar candidato al Constitucional, pero Aguirre le alarga el plazo

Sólo el PSOE ha presentado a un candidato para ocupar la plaza vacante de magistrado que debe nombrar el Senado, a propuesta de los parlamentos autonómicos. Es Juan Cano, catedrático de Derecho Constitucional, ex letrado mayor del Parlamento andaluz y ex presidente del Consejo Consultivo. Sin embargo, ante el supuesto olvido del PP, el presidente de la Cámara andaluza, Jesús Aguirre, ha decidido ampliar el plazo del registro, en una medida que los socialistas consideran ilegal.

El Senado debe elegir el sustituto de Alfredo Montoya, dado de baja por enfermedad, en el Tribunal Constitucional, y corresponde a las comunidades enviar propuestas de candidato. Pero desde el mes de octubre, el presidente de la Cámara Alta, Ander Gil, lleva solicitando nombres a los parlamentos. Ante la respuesta de éstos, Gil ha dado hasta tres plazos: el 11 de octubre pasado, el 12 de diciembre y, ahora, el 18 de abril.

Para esta última convocatoria, el grupo socialista en el Parlamento andaluz registró el martes pasado, fecha límite en Andalucía, el nombre del almeriense Juan Cano Bueso. Una vez cerrado el plazo, correspondería a la Mesa pasarlo a pleno para que se votase. Sin embargo, este miércoles por la mañana, para sorpresa de algunos de los miembros de la Mesa, Jesús Aguirre ha decidido prorrogar el plazo, aunque técnicamente es una nueva apertura. Con ello, dará una oportunidad al PP para que entreguen algún nombre.

El grupo parlamentario socialista está redactando un recurso contra la decisión personal de Jesús Aguirre, en el que sostiene que, bien "por desidia" o "por interés", ha adoptado una orden que no le corresponde, que puede ser contraria a la normativa administrativa e, incluso, a la penal. Fuentes del PSOE han explicado a este medio que el recurso se presentará en las próximas horas, ya que aún no ha habido una comunicación oficial a los grupos.

El PSOE lo conoce porque se ha tratado en la reunión de la Mesa de este miércoles. Su opinión es que el plazo no puede prorrogarse porque se cerró, y ahora quiere conocer si Jesús Aguirre ha trasladado, de modo conveniente a los grupos, la petición que se estaba realizando desde el Senado.

Eesta demora del PP no es nueva, lo que puede dar alguna pista de lo que está sucediendo. El presidente del Senado, Ander Gil, se ha dirigido, en varias ocasiones, a los parlamentos, porque la única comunidad gobernada por el PP que ha presentado candidato es Galicia. Se trata de José Luis Costa, que es el presidente del Consultivo gallego. Al menos hasta finales de la semana pasada, ni Andalucía ni Murcia habían dado respuesta alguna, mientras que otras comunidades populares habían trasladado que no presentarían alternativa a la gallega.

Ante el nuevo plazo, el Parlamento andaluz abrió el registró unos pocos días, pero el PP, como ha ocurrido en otros lugares, no ha movido posiciones. Sí lo hizo el PSOE, con Juan Cano.

El Tribunal Constitucional se renovó a principios de este año, con Cándido Conde Pumpido de presidente y con una ventajosa mayoría progresista. Una de las vocales, Inmaculada Montalbán, fue propuesta por el Parlamento andaluz en un proceso similar al que ahora trata de cerrar Ander Gil.

El vocal al que hay que sustituir es a Alfredo Montoya, elegido a propuesta de la Comunidad de Madrid en 2017, pero de baja por causas de salud. El PP sostiene que es a este partido a quien le corresponde elegir al sustituto, ya que su mandato no habría concluido de no mediar una enfermedad. Para salir elegido, debe votarle tres quintos de la Cámara. El nuevo magistrado no alteraría la mayoría progresista.

Sí han presentado candidatos los parlamentos de Aragón y de Extremadura. El aragonés es el juez José Ricardo de Prada y el extremeño, Aurelio Blanco.