El PP presenta su proposición para aumentar los regadíos junto a Doñana

El PP presentará este viernes en el Parlamento su propuesta de ampliación de los regadíos de Doñana. Retoma la ley que se quedó a medias de la legislatura anterior, pero introduce una novedad: las nuevas hectáreas de regadío -alrededor de 1.000- no podrán utilizar el acuífero de Doñana, que está sobrexplotado, por lo que deberán tomar agua en superficie que provenga de otros lugares. "Cualquier propuesta sobre Doñana debe ser debatida, dialogada y consensuada", han afirmado fuentes de la Consejería de Medio Ambiente.

El consejero, Ramón Fernández Pacheco, se ha reunido en dos ocasiones con el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, cuyo ministerio se ha opuesto a esta ampliación. La última vez fue el pasado lunes. Su viceconsejero también lo ha explicado en Bruselas. Sin embargo, el PSOE de Juan Espadas no parece dispuesto a apoyar una moción que no vaya consensuada. Aunque PP y PSOE han hablado sobre este asunto, no tienen el respaldo socialista. "Conmigo, que no cuenten", ha indicado Juan Espadas a este medio.

Fuentes del Ministerio de Transición Ecológica han mostrado su sorpresa por la presentación de la propuesta del PP, porque se les había indicado que no habría movimientos mientras no se alcanzase un acuerdo. Lo que propone Espadas y el Gobierno central es que se constituya la mesa de seguimiento de la Corona Forestal Norte de Doñana, para estudiar cada uno de los casos. La advertencia que hacen es la misma: sin el visto bueno de Bruselas, España podría volver a ser denunciada ante los tribunales europeos.

Fue el portavoz de Vox, Manuel Gavira, quien ha revelado este jueves que el PP estaba negociando con ellos y con otros grupos una propuesta de consenso. La portavoz del PSOE, Ángeles Férriz, lo confirmó. Ante las revelaciones de la oposición, ha sido el portavoz del PP, Toni Martín, el que ha confirmado que su grupo registrará este viernes en el Parlamento la proposición de ley. "No es el mismo texto que se trajo en la legislatura anterior, se ha buscado una mejora y se ha hablado con muchos actores, incluido el parque nacional", ha añadido Martín, quien no ha querido dar más detalles hasta este jueves. Al ser preguntado por el PSOE, Martín ha dicho: "Se recogen algunas peticiones de esos grupos, son ellos los que deben decidir ahora". "He negociado con grupos políticos, se ha hablado con el Gobierno central, con el de Andalucía, con agricultores", ha señalado.

Martín hacía estas declaraciones a la vez que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, asistía al traslado de una lince hembra al centro del Acebuche, en Doñana. Para Moreno, "Doñana es una joya y emblema del firme compromiso del Gobierno andaluz con el medio ambiente".

Como ha informó este medio, la Consejería de Medio Ambiente está intentando abordar la ampliación de los regadíos de modo distinto a como se hizo en la pasada legislatura. De momento, ha habido comunicaciones con Bruselas para explicar que la Junta no autorizará ninguna extracción de aguas del acuífero, sino que se concederá el derecho de riego a nuevas hectáreas, a la espera de que se consiga el recurso hídrico de otro modo.

Ángeles Férriz ha explicado que las primeras conversaciones sobre este asunto fueron con el consejero de Presidencia, Antonio Sanz, en el marco de las reuniones habituales que mantiene con los grupos de la oposición. Hay que recordar que el PSOE no votó en contra de la ampliación, sino que se abstuvo.

La cercanía de las elecciones del 28 de mayo está llevando a los grupos parlamentarios a buscar una propuesta común, ya que PP, Vox y PSOE cuentan con una buena interlocución con los alcaldes de la provincia de Huelva que están interesado en esta ampliación, que rechaza, de momento, Bruselas y el Gobierno central.

En la pasada legislatura, PP, Vox y Ciudadanos presentaron una proposición de ley para esta ampliación. Decayó con la convocatoria de las elecciones autonómicas de junio, pero Vox ha vuelto a tramitarla. Lo que ahora intenta el PP es consensuar otra con Vox y con el PSOE. El resto de la izquierda se opone a ello.

El viceconsejero de Medio Ambiente, Sergio Arjona, y el director general de Espacios Protegidos, José Enrique Borrallo, se reunieron hace un mes con el director de Biodiversidad de la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea, el portugués Humberto Delgado. Según ha podido saber este medio, el mensaje transmitido a Bruselas fue que "el acuífero de Doñana no se toca", y que la posible regularización pretende clasificar como de regadío unos cientos de hectáreas -las cifras discrepan de si, finalmente, llegarán a 1.000 o serán 1.400- de la Corona Norte Forestal, aunque no se le asegurará el agua si ésta no llega de superficie.

El Gobierno andaluz quiere convencer a las autoridades europeas de que su reforma sólo pasa por la clasificación como hectáreas de regadío de una zona agrícola que se quedó fuera en la regularización de 2014 y que la llegada del agua dependerá de la ejecución de unas obras que, básicamente, la traen de la cuenca adjunta de los ríos Odiel, Tinto y Piedras. De hecho, estos cultivos están en el Condado, en una zona de la provincia de Huelva que pertenece a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. En último término, tendría que ser este organismo, del Ministerio de Transición Ecológica, el que autorizase la explotación del acuífero. .

Hay que tener en cuenta que la zona central de la provincia de Huelva la componen las cuencas de los ríos Odiel, Tinto y Piedras, que gestiona la Junta de Andalucía al ser intracomunitaria. El área en conflicto es de la cuenca del Guadalquivir, competencia estatal. Básicamente, el proyecto que impulsa el Gobierno andaluz, y que apoyan los municipios, pasa por trasvasar agua desde el Odiel, Tinto y Piedras al área cercana a Doñana. Para ello, es necesario poner en funcionamiento la presa de Alcolea, pero el agua que se almacena en este embalse tiene una alta concentración de metales pesados. Este proyecto está paralizado.