El PP avisa de las "mentiras descaradas" del ministro Óscar Puente y reclama a Muñoz que "de la cara"

Ante la respuesta oficial en el Congreso en la que el Gobierno central del PSOE expone que el estudio estatal para la conexión ferroviaria entre la estación de trenes de Santa Justa y el Aeropuerto está"en fase inicial de redacción"; el portavoz del PP en el Ayuntamiento hispalense, Juan Bueno; ha avisado de las "mentiras descaradas" del ministro Óscar Puente, que recientemente manifestaba que el citado estudio estaría listo este mismo año.

Al respecto, ha reclamado al portavoz del PSOE, Antonio Muñoz, que "salga en defensa de Sevilla, porque con esta actitud de sumisión demuestra que no es capaz de dar la cara para luchar por los intereses de los sevillanos ni reclamar al ministro lo que le corresponde a la ciudad, de la que lleva riéndose desde hace meses"."Estamos esperando desde hace años la conexión ferroviaria del aeropuerto con la estación de Santa Justa, el remate de la S-40, el cierre del anillo de cercanías y la alta velocidad con nuestra vecina ciudad de Huelva. Infraestructuras y conexiones que sí se está ofreciendo a otros territorios de nuestro país", ha continuado Bueno, opinando que "Puente demuestra ser un ministro antisevillano que vuelve a reírse" de la ciudad.

Así, ha acusado al Gobierno central de "agraviar" a Sevilla. "Al PSOE y al presidente del Gobierno no les importa Sevilla y lo peor de todo es que el portavoz del Grupo Municipal socialista ni alza la voz contra este atropello, sino que se comportan como una marioneta plegada a los intereses de su partido"."Sin lugar a duda, los tiempos de progreso para Sevilla no son precisamente los tiempos del PSOE, pero desde el Gobierno municipal no vamos a cejar en el empeño de reclamar lo que corresponde y merece la cuarta capital de España. El alcalde, José Luis Sanz, sigue reclamando insistentemente al ministro Puente una reunión para tratar" los proyectos pendientes, según ha dicho.