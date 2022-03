El PP prepara su congreso exprés con apenas actividad el Domingo de Pasión

El congreso extraordinario del PP nacional se celebrará en el palacio de congresos y exposiciones de Sevilla -Fibes-, tan lejos del centro que un periodista describió de este modo su condición periférica: "Aquí no se escuchan los tambores". No los de guerra, sino los de la Semana Santa. El comité organizador del cónclave ha dejado el domingo 3 de abril casi libre, sólo se celebrará ese día la primera reunión de la dirección ejecutiva del nuevo presidente, y es que el PP ha considerado que ese día es el domingo de los pregones de la Semana santa, Domingo de Pasión, por lo que es mejor alcaldes y consejeros tengan sus agendas libres para estos eventos.

En un principio, el PP consideró que el congreso sería de sábado a domingo, pero comenzará el viernes 1 de abril, con la elección del nuevo presidente. El sábado, éste dará su primer discurso, para cerrar de modo oficial el cónclave, y el domingo anunciará cuál es su dirección ejecutiva y se reunirá con ésta. Juanma Moreno, presidente de la Junta, acompañará al elegido el sábado, en un congreso donde no habrá debate de ponencias, porque es extraordinario y urgente.

El PP no es tan jerárquico como Vox, pero las provincias no dependen de las direcciones autonómicas, sino de Génova

Se trata, por tanto, de un congreso exprés, concebido para relevar a Pablo Casado y comenzar a cerrar cuanto antes las heridas abierta entre éste y quien fuese su protegida, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Ha sido una guerra entablada dentro del bando ganador del anterior congreso, el de julio de 2018, por lo que éste se concibe casi como una reescritura de la historia.

La diputada Cayetana Álvarez de Toledo solicitó que el congreso sirviera para abrir un debate ideológico, pero Casado argumentó en la pasada Junta Nacional que no debía concebirse ese objetivo en este momento, porque venía de celebrar la convención de Valencia, que fijó posiciones en casi todos los campos. Esa convención, no obstante, fue fallida, porque se ideó como un modo de fortalecer a Pablo Casado en el liderazgo. Finalizó en Valencia, pero tuvo varias sedes en los días previos, como Sevilla, donde el Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, anunció que votaría a Casado, ya que el partido liberal que él promocionó, Ciudadanos, iba a desaparecer.

Tanto Feijóo como Moreno han adelantado que el nuevo PP concederá mayor autonomía a los gobiernos regionales para decidir las alianzas como a las direcciones territoriales. Sin ser Vox, que se sustenta en una jerarquía central que deja sin capacidad de decisión a la organización regional, Génova es la que controla los procesos provinciales, lo que lleva a puentear, en ocasiones, a las ejecutivas autonómicas. Eso es lo que ocurrió en el caso andaluz, y que evidenció la pugna entre Madrid y Andalucía.

Este martes se abre el plazo para que los aspirantes a presidir el partido presenten sus credenciales. Se cierra en la noche del miércoles. Asi lo hará Alberto Núñez Feijóo, y es posible que sea el único candidato de peso. Al día de hoy, lunes 7 de marzo, no ha ningún otro aspirante. Sólo ha anunciado su voluntad Aexia Herranz, que es una transexual valenciana, afiliada al PP. Lo que aún no está claro es si habrá urnas para los militantes el día 21 de marzo si sólo se presentase Feijóo.

Los estatutos del PP permiten, que en ese caso, se proclame el nuevo presidente, pero el organizador del congreso, Esteban González Pons, ha adelantado que será muy "escrupuloso" con el dictado del texto. Cualquier militante que esté al corriente de los pagos y lleve en el PP más de un año, puede ser candidato si presenta cien avales, que es un listón muy bajo.

Hasta que Feijóo no quede confirmado como nuevo presidente, lo que puede ocurrir este miércoles, no se hablará de posibles secretarios generales

Si se presentasen más, la votación de la militancia se celebrará el 21 de marzo y, entonces, es casi seguro que Núñez Feijóo saldrá elegido y proclamado, sin necesidad de una segunda vuelta. Si obtiene más del 50% o una ventaja de 15 puntos sobre el segundo o gana en la mitad de la circunscripciones, se proclamará de modo directo. Y esto es, al día de hoy, seguro.

Mientras Feijóo no se asegure la presidencia, lo que podría ocurrir este miércoles si no hay más candidatos, no comenzará a hablarse del nombre del secretario general. Suenan los andaluces Elías Bendodo y la ex ministra Fátima Báñez, aunque también el valenciano Esteban González Pons.

Andalucía envía al congreso a 525 de los 3.099 compromisarios. Le sigue Valencia.