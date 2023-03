El PP recurre a candidatos de Ciudadanos en 15 municipios

El PP presentará a candidatos que han sido de Ciudadanos a las alcaldías de 15 municipios andaluces. El mayor de ellos es Dos Hermanas, donde los populares nunca han tenido éxito en unas elecciones municipales. Otros, como Cazalla y Almadén en la provincia de Sevilla, o Arcos y Medina, en Cádiz, están concebidos como cabezas de listas que pueden aportar muchos votos para las diputaciones provinciales. Ciudadanos, por su parte, apenas logrará presentar alcaldables en las ocho capitales y algunas ciudades medianas.

Los diputados que forman las corporaciones provinciales se eligen entre los concejales de los municipios que forman cada partido judicial, en función del conjunto de votos obtenidos en estas peculiares circunscripciones. La dirección del PP se ha fijado en 40 municipios que pueden resultar claves para las diputaciones provinciales.

Además de los citados municipios gaditanos y sevillanos, el PP presenta candidatos naranjas en Galaroza, Cañada del Rosal y Cumbres de San Bartolomé, en Huelva; Tijola, Albanchez, Los Gallardos y Huércal de Almería, en Almería; Pulianas, en Granada, y Aldeaquemada y Cárcheles, en Jaén. El PP no descarta algún que otro fichaje en la provincia de Málaga.

Donde el PP ha tirado más de personas de otros partidos ha sido en la provincia de Sevilla, donde ha sido más débil de modo tradicional. En Utrera han buscado a un ex alcalde andalucista, Francisco Jiménez, y en Dos Hermanas, Fernando Carrillo, que fue portavoz municipal de Ciudadanos. Estos fichajes han provocado cierto malestar en una parte del PP de Sevilla, donde se han producido algunas dimisiones; entre éstas, la del presidente de Nuevas Generaciones, Pedro González Rodríguez-Albariño.

El declive de Ciudadanos hasta casi su desaparición y la falta de empuje de Vox para ocupar todo el territorio andaluz convierten al PP en casi la única fuerza de derecha que se presentará en cientos de municipios. Vox está nombrando candidatos en las grandes ciudades y en aquellas que sirven para unir votos de cara a la elección de los miembros de las diputaciones.

El PP aún no ha fijado su política de pactos para después del 28 de mayo, pero Vox será el único partido con el que podrá aliarse. La tesis oficial del PP es que no pactarán con Vox en los municipios donde sus candidatos sean los más votados. El PP no conserva ahora ningún gobierno municipal de coalición con Vox. Donde lo hubo o se rompió o los concejales de Vox pasaron al grupo mixto. Ocurrió así en Roquetas y El Ejido.