El PP andaluz aspira a doblar el número actual de diputados

Mientras observa con cierto distanciamiento la polémica abierta por los pactos con Vox, el PP andaluz comienza a hacer cálculos sobre cuál será su peso en el próximo Congreso de los Diputados, el que saldrá de las elecciones legislativas del 23 de julio. Hay cifras y también nombres de un hipotético Gobierno, en el que hay tres andaluces con posibilidades: Fátima Báñez, Juan Bravo Y Elías Bendodo. Después de conseguir una victoria en las autonómicas de junio de 2022 y las municipales de mayo pasado, la dirección del partido cree que es posible doblar el número actual de diputados, pasar de los 15 actuales a una cifra que ronde los 29. Algo que tienda a lo ocurrido en diciembre de 2011, cuando el PP andaluz le metió 33 escaños a Mariano Rajoy.

Andalucía aporta 61 escaños al Congreso, por lo que en buena medida decidirá si Alberto Núñez Feijóo puede formar Gobierno. De momento, todos los sondeos otorgan la victoria a los populares para el 23-J. El sondeo que publicó este diario el pasado jueves le da un máximo de 141 sillones. Eso dejaría al político gallego en manos de Vox, todo lo que no sea superar los 150 diputados sería un calvario negociador para Feijóo. Por eso, Andalucía cuenta tanto. El PSOE obtendrá un buen resultado en Cataluña, donde el PP se encuentra en una posición muy débil, por lo que necesita apurar su victoria en Andalucía y Madrid, las otras comunidades con mayor población.

En 2011, el PP andaluz metió a 33 diputados en el Congreso

El PP ganó las generales en Andalucía en 2011, con la mayoría absoluta de Mariano Rajoy, y en 2016, pero en 2019 se impuso el PSOE con un resultado de 25 diputados sociales, 15 del PP y 12 de Vox. Tan ajustada estuvo la batalla en la derecha andaluza que el partido de Santiago Abascal se quedó a menos de 10.000 votos de los populares. Esta situación ha cambiado. Sin medir el desgaste que a Vox le pueda causar la figura de Juanma Moreno, el PP parece ser el único heredero de la desaparición de Ciudadanos. Sólo con repetir el resultado de mayo pasado, los populares lograrían entre 26 y 29 diputados para Feijóo, con lo que se convertiría en la comunidad que aporta más escaños al grupo del Congreso.

Mejor que las municipales

La reflexión que hacen en el PP es que en el resultado de las municipales, aun siendo positivo para el partido, muchos alcaldes socialistas lograron frenar la ola. Sin ese factor, porque lo que ahora se decide es el Gobierno y no los ayuntamientos, el voto popular aún se puede incrementar bastante. Queda por comprobar si su visión optimista se mantiene para el caso de Vox. El partido de Santiago Abascal tiene en Andalucía un suelo bastante estable, por lo que Núñez Feijóo tendría que conseguir convencer a muchos de sus votantes de que él debe ser un depositario del voto útil para echar al presidente Pedro Sánchez, que es el objetivo común de ambos partidos.

El PSOE de Andalucía se encuentra en horas muy bajas. Moncloa y Ferraz han impuesto unas listas que dan cuenta de ello. Con las excepciones de María Jesús Montero, que es uno de los motores electorales de los socialistas andaluces, y de Luis Planas, que es ministro de Agricultura y se presenta por Córdoba, los cabezas de provincia no obedecen a estructuras internas. Fernando Grande-Marlaska va por Cádiz, Antonio Hernando por Almería y Carmen Calvo ha saltado de Córdoba a Granada, donde el ex alcalde de la capital, Francisco Cuenca, no va en las listas. En Sevilla, el ex alcalde Antonio Muñoz, que es un valor del partido, ha sido colocado como número tres al Senado. Mientras, el PP andaluz ha aprovechado su poder interno en Génova para colocar sus referentes e, incluso, hacer algunos experimentos como el de Cádiz, donde el presidente de Asaja, Pedro Gallardo, encabeza la lista.

Desde su elección en Sevilla, Núñez Feijóo ha contado con Juanma Moreno, un aliado más fiable para él que la madrileña Isabel Díaz Ayuso. El líder de los populares cuenta con un núcleo duro procedente de Galicia y tiene repartido el poder orgánico en muchas divisiones de modo que nadie resalta sobre el resto. La campaña de las generales, por ejemplo, recae sobre tres personas. Por eso es complicado saber de antemano qué personas serían sus ministros.

Fátima Báñez, titular de Trabajo con Mariano Rajoy, ha participado esta semana en la reunión de Feijóo con expertos económicos en el seno de Reformismo 21. El nombre de la onubense siempre ha sonado durante el mandato para diversos cargos orgánicos, pero parece claro que el partido no estaba entre sus objetivos. Otra cosa es el Gobierno. Juan Bravo, actual vicesecretario económico del PP, y Elías Bendodo, coordinador general, son los otros dos andaluces que podrían estar en el Ejecutivo. No obstante, queda por saber si Feijóo preferirá a un secretario general dedicado en exclusiva al partido, aunque como muchos saben en el PP este cargo sin cartera ministerial tiene escaso peso.

Algunas fuentes no descartan que Feijóo pudiera fichar a algunos de los consejeros del actual Gobierno de Juanma Moreno. Al malagueño le interesa bastante contar con andaluces en carteras de mucha proyección en Andalucía como las de Agricultura, Medio Ambiente o Fomento.