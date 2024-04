El PP pide al alcalde de San Roque explicaciones por supuestas adjudicaciones a una empresa de la trama Koldo

El coordinador general del PP de Cádiz y diputado nacional, Ignacio Romaní, ha exigido al secretario general del PSOE en la provincia y alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, "explicaciones inmediatas" tras las publicaciones que denuncian que el municipio cedió gratuitamente en 2021 dos inmuebles municipales a una empresa de la trama Koldo. Además, ha adelantado que llevará el caso a la Comisión de Investigación creada en el Senado.

En una nota, ha señalado que se adjudicó a la sociedad Magic In The Village, propiedad de Víctor Aldama, el uso gratuito durante 40 años, prorrogables a otros diez, dos edificios para la apertura de establecimientos hoteleros en el municipio, según la información publicada por El Español.

Romaní ha mostrado su rechazo a que "la trama de corrupción del PSOE haya podido llegar a la provincia y que lo haya hecho de la mano del secretario general del PSOE", lo cual ha considerado de "extrema gravedad". Por ello, ha afirmado que "son muchas las explicaciones y respuestas que debe dar Ruiz Boix, ya que son muchas las dudas que existen en torno a estas adjudicaciones".

"Según hemos conocido por la información publicada, la sociedad beneficiaria se constituyó poco antes de presentarse a esta licitación, además de que World Magiz In The Villages SL nunca ha tenido actividad y sólo ha sido usada para ganar un concurso público", ha indicado Romaní, que ha mostrado su "extrañeza" de que esta empresa fuera la única que optó a este concurso público "a pesar de ser una provincia con gran actividad de touropeadores turísticos y, casualmente, a esta operación no se presenta nadie del sector y si una empresa que se constituye en ese momento determinado".

Por todo ello, ha adelantado que, a través del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de San Roque, ya se ha solicitado el expediente completo de este procedimiento de adjudicación. Además, se llevará el caso a la comisión de investigación creada en el Senado para investigar la "trama de corrupción socialista" vinculada al 'caso Koldo', para "conocer hasta el final todo lo relacionado con este grave asunto".

"Estamos hablando del máximo representante del PSOE en la provincia, de un alcalde y diputado nacional y estamos hablando de la trama Koldo y evidentemente en este momento lo que corresponde es que se investigue y que se den todo tipo de explicaciones", ha concluido.