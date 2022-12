El PP presenta en el pleno de Presupuestos las enmiendas del PSOE y Por Andalucía

La presentación fuera de plazo del mantenimiento de las enmiendas del PSOE y Por Andalucía han marcado el inicio de las dos jornadas en las que debe quedar aprobado el Presupuesto de la Junta para el año que viene. Tanto como para que haya sido el PP en la persona de su portavoz Toni Martín, quien ha presentado in voce las mismas, lo que ha provocado incluso el desconcierto del presidente de la cámara, Jesús Aguirre, quien ha recriminado al mismo el no aviso de esa presentación "porque no puede venir ahora a presentar un taco de enmiendas" o un reiterado aviso de que "me están liando".

Detrás de la escenificación de un intento por presentarse como el solucionador del entuerto o por señalar a quien aplica el rodillo hurtando la posibilidad de levante alguno, fuentes populares señalaron que las "negociaciones se llevaron a cabo con el PSOE, Por Andalucía y Vox y se aceptaron algunas de sus enmiendas, tanto las que iban a ser presentadas de manera oral, como aquellas de los grupos que sí lo habían hecho dentro del plazo". La cantidad de propuestas que sí habían sido aceptadas por parte del partido que sustenta al Gobierno, ronda las 25, entre ellas partidas (pequeñas, eso sí) destinadas a la economía circular o la caza. Mientras tanto desde el PSOE se niega de manera rotunda cualquier negociación relativa a enmienda alguna y apenas reconocer "conversaciones" entre los portavoces de la Comisión de Hacienda de ambos partidos.

Habrá que esperar a la sesión de mañana para conocer si estas enmiendas negociadas o al menos dialogadas entre ambos grupos parlamentarios, son aceptadas y se incorporan a los Presupuestos del año que viene, aunque hay que recordar que ambas partes aclaran que se trata de pequeñas cantidades que no moverán en absoluto las líneas generales de unas cuentas que cabalgarán a lomos de la mayoría absoluta del partido que las presenta.

Este clima por hacerse conductor del relato de los hechos se trasladó al pleno, donde Inma Nieto, de Por Andalucía, ha zanjado la discusión ya que ha proclamado que "rechazo cualquier enmienda que tenga a mi grupo como solicitante". Ante la falta de la unanimidad que requiere el reglamento para presentar enmiendas de manera oral, éstas han sido rechazadas, aunque no sin antes hacer visible el enfado de todas las partes por una situación que no hace sino ahondar en el ambiente quebrado que se vive entre las fuerzas con representación parlamentaria.

Apenas media hora antes en el seno de la Mesa de Portavoces (convocada para la constitución de la Comisión de la Infancia y la Adolescencia y aprobar el próximo calendario de sesiones) ese malestar se había adueñado de la previa del debate. La portavoz del grupo socialista, Ángeles Férriz, ha acusado a los populares de "hacer un uso torticero de los trámites parlamentarios" y dado que "las enmiendas fueron presentadas, debatidas y rechazadas las damos por perdidas". Asimismo, acusó al grupo que sustenta al Ejecutivo de "practicar un juego sucio" y de "poner en cuestión el trabajo de los grupos parlamentarios. Vamos a debatir, pero háganselo mirar porque no todo vale".

En la misma línea, Inma Nieto de Adelante Andalucía, ha aclarado que considera que "las enmiendas están presentadas en tiempo y forma, pero dado que no entendemos lo que se ha pretendido conseguir con esta maniobra, no vamos a presentarlas en el pleno. No vamos a seguir este juego".

Momentos antes, el portavoz del PP, Toni Martín, había aclarado la postura de su grupo de "permitir todas las enmiendas que se presentaran de manera oral en el pleno de presupuestos" a pesar de que ha matizado que "éstas deben ser presentadas en tiempo y forma", algo que ha hecho efectivo al comienzo del pleno.

La aprobación de unos Presupuestos no anima a un debate animado, sino todo lo contrario. Si ninguno de os intervinientes pone de su parte para hacerlo más ágil, cae en la esterilidad, con argumentos ya escuchados en el debate celebrado para rechazar las enmiendas a la totalidad. Nadie ni nada se ha saltado el guión previsto -salvo las alusiones a las enmiendas- con intervenciones casi calcadas a las intervenciones escuchadas hace semanas.

En este ámbito, Teresa Rodríguez, en sus últimas intervenciones en el Parlamento, ha presentado propuestas "sin gasto" relativas a retribuciones de altos, deuda histórica y reforma de la política fiscal para eliminar deducciones fiscales a las rentas más altas. Inma Nieto insistió en su postura ya conocida de enmendar a la totalidad la política fiscal del Gobierno "porque se ha demostrado que no funciona", mientras que desde Vox se ha reiterado su rechazo a las cuentas y su aviso al Ejecutivo sobre la falta de adecuación a la realidad que vive la comunidad autónoma y ha criticado su "andalucismo que compra las políticas a la izquierda".

Ángeles Férriz también ha repetido argumentos como la falta de diálogo e insistió en el "juego sucio" de los populares entre acusaciones de aplicar el "rodillo" para hurtar las posibilidades de un debate que no ha vuelto a ser el mismo desde la intervención del portavoz popular, Toni Martín quien lo ha puesto patas arriba con nada escondidas alusiones al "mitin atropellado y catastrofista" del PSOE a quien ha recordado que las últimas encuestas lo sitúan en una situación de "caída libre", además de culpabilizarles directamente de presentar las siempre presentes enmiendas fuera de plazo.