La concejal del PP de Ponteareas que llamó'gilipollas' a un edil del BNG se disculpa y la oposición pide su cese

Raquel Plana afirma que es objeto de una campaña con acusaciones "falsas" y la oposición ve "carencias democráticas" en el gobierno

El Ayuntamiento de Ponteareas (Pontevedra) ha hecho público un comunicado de la concejal del PP Raquel Plana, responsable del área de Bienestar Social, Sanidad e Igualdad, en el que la edila pide "disculpas" tras una bronca en el pleno del pasado lunes, en el que se dirigió al portavoz del BNG, Miguel Bouzó, llamándolo "gilipollas".

Así, Plana ha pedido "perdón de corazón" por esas "palabras desafortunadas", que atribuyó a "la tensión del momento" y a los "ataques reiterados y deleznables" que asegura sufrir por parte de la oposición, aunque "no son justificativos" de sus palabras.

Tras subrayar que ése no es su "estilo de hacer política" y que tanto ella como su partido apuestan "por el diálogo, por el consenso y por el entendimiento", ha lamentado que los grupos de la oposición de Ponteareas son "conocidos" por "elevar el tono de sus declaraciones y emplear fuertes acusaciones" para dañar la imagen del PP y de los miembros del gobierno local.

Al respecto, se ha referido al motivo del encontronazo del lunes en el pleno, y ha denunciado que lleva "mucho tiempo" siendo objeto de "una campaña de mentiras, difamaciones y desprestigio personal y profesional" por parte de concejales de la oposición, "que llevan meses repitiendo la falacia" de que ella y su familia tienen intereses personales en la parcela del nuevo centro de salud de Ponteareas. "Algo que es totalmente falso y que solo busca atacar a mi persona y hacer daño a mi familia", ha proclamado.

Raquel Plana insiste en el comunicado en que esas acusaciones "son rotundamente falsas" y quienes las pronuncian "se sienten impunes" para seguir atacándola "de manera agresivamente despiadada". "Es cierto que no reaccioné como debería en el pasado pleno extraordinario (...) me comprometo ante la ciudadanía a intentar no volver a caer en este tipo de provocaciones", ha manifestado, al tiempo que ha recordado que los delitos contra el honor, como las injurias y calumnias, están recogidos en el Código Penal.

Finalmente, la concejal del PP ha pedido a los grupos de la oposición que "dejen de faltar a la verdad" y rebajen la crispación, dando por "zanjada" esta polémica, y ha invitado al portavoz del BNG y a su partido a que "acaten de una vez por todas el resultado democrático de las urnas" y asuman su rol en la oposición, moderando su actitud, y a que "dejen de faltar a la verdad y de atacar a la Sanidad Pública", rectificando públicamente sus acusaciones.

BRONCA EN EL PLENO

En el pleno del pasado lunes, el portavoz del BNG, Miguel Bouzó culpó a Raquel Plana del "caos" que vive el centro de salud de Ponteareas y la vinculó con la decisión del gobierno local de ceder terrenos para el nuevo ambulatorio justo frente a una clínica privada "directamente relacionada con ella".

Ante esta intervención, la alcaldesa, Nava Castro pidió al edil nacionalista que retirase sus palabras, y la propia Raquel Plana alzó la voz para calificar de "impresentable" a Bouzó."Tú y yo nos vamos a ver en el juzgado, por gilipollas tío. Os sea, estoy harta de vosotros, porque sabéis que no es verdad. Le estáis vendiendo esto al pueblo porque sois unos manipuladores. Unos manipuladores porque sabéis que no es cierto. Es que sois patéticos, da vergüenza", proclamó la concejal 'popular'.

No es la primera vez en los últimos tiempos que el pleno de Ponteareas es escenario de situaciones de tensiones. De hecho, en el pleno de investidura como alcaldesa de Nava Castro, el concejal de Independientes por Ponteareas, Domingo Freitas (actualmente integrado en el gobierno local), se dirigió a un responsable local del BNG, que asistía como público, llamándolo "parapléjico".

DENUNCIA DE LA OPOSICIÓN

Los representantes de los grupos de la oposición (BNG, PSOE y Ponteareas en Común) han comparecido este miércoles ante los medios para denunciar lo ocurrido en el pleno del lunes y para lamentar la "carencias democráticas" del gobierno local.

Tras recordar los "insultos" de Raquel Plana, han advertido de que el comportamiento de la concejal del PP "es solo la punta del iceberg" ya que, desde el inicio de este mandato municipal, han asegurado, los grupos de la oposición tienen que sufrir "impedimentos para acceder a documentación básica, interrupciones, provocaciones y faltas de respeto en los plenos, y dificultades para participar en el día a día de la vida política" de Ponteareas. De hecho, han añadido en un comunicado conjunto, la comparecencia de prensa de este miércoles ha tenido que hacerse fuera del edificio consistorial por la negativa del PP a ceder un espacio dentro del Ayuntamiento.

BNG, PSOE y PEC han defendido su compromiso con "los valores del respeto, participación democrática y diálogo activo" y han denunciado que las acciones del gobierno local "atentan contra los principios fundamentales de la vida política". A su juicio, el actual gobierno tripartito (PP, ACIP e Independentes Ponteareas) hace volver al municipio "a los tiempos oscuros".

Por todo ello han instado al gobierno dirigido por Nava Castro a "reflexionar sobre sus acciones y actuar con responsabilidad y respeto", al tiempo que han pedido a Raquel Plana que dimita de forma "inmediata". "De no hacerlo 'motu proprio', los grupos de la oposición registraremos una iniciativa conjunta para proponer en el pleno ordinario del 28 de mayo su reprobación, y le solicitaremos a la alcaldesa que la cese de sus funciones", han zanjado.