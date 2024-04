El PP pedirá al Pleno del Ayuntamiento que inste al Gobierno a invertir para reducir los accidentes de tráfico

El grupo municipal 'popular' del Ayuntamiento de Málaga pedirá al Pleno el apoyo a una moción con el objetivo de instar al Gobierno central a invertir en Sistemas Inteligentes en Transporte (tecnología ITS) para las carreteras que son de su competencia, como es el caso de la Hiperronda; que "vuelva a dotar" de un helicóptero propio con "suficientes horas de vuelo" a la provincia y que "destine los recursos humanos y materiales adecuados y necesarios a la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil".

En un comunicado, los 'populares' han detallado los pormenores de esta moción, en la que lamentan "el continuo incremento de la siniestralidad vial en las carreteras de la provincia" y expresan su "solidaridad" con las familias de las víctimas. Así, han puesto de relieve que, a fecha de 16 de abril, han fallecido en las carreteras de la provincia doce personas en lo que va de 2024, lo que supone "el doble" de aquellos que perdieron la vida en el mismo periodo del año pasado. Según datos de la Dirección General de Tráfico (DGT) citados por el PP, en 2018 se registraron 19 fallecidos en carreteras malagueñas; en 2019, fueron 34; en 2022, se contabilizaron 32; y en 2023, los fallecidos fueron 38.

En este sentido, han señalado que es un "reto" por parte de las administraciones "combatir la siniestralidad vial", y esto se traduce "en la necesidad de realizar una inversión adecuada en nuestras carreteras; inversión que esté a la altura de otros grandes retos metropolitanos que tenemos sobre la mesa y a los que estamos tratando de dar respuesta conjunta, como son la escasez de agua o la necesidad de suelo para viviendas y actividades productivas". "Se trata, como decimos, de aspectos en los que cabe pensar más allá de los límites estrictos de la ciudad y situarnos en el contexto del área metropolitana; no en vano, muchos malagueños realizan a diario desplazamientos por carretera para acudir a sus lugares de trabajo o residencia", han puntualizado.

En lo que respecta a los recursos materiales y la modernización de las vías de la provincia que son competencia del Gobierno central, han incidido en que "no existen proyectos de inversión en tecnología". "Sin ir más lejos, la Hiperronda de Málaga (que entró en servicio en el año 2011) no cuenta con Sistemas Inteligentes en Transporte (ITS, en inglés). Nos referimos a cámaras de última tecnología para vigilancia, PMV (Paneles de Mensaje Variable), cinemómetros, control de tiempos de recorrido y otros dispositivos que permiten conocer el estado del tráfico en tiempo real e informar a los usuarios mediante paneles informativos y en la web de la propia DGT acerca de las incidencias y mejorar así la seguridad"."Tampoco hay inversión", han continuado, "en la vigilancia que se realizaba por parte de la DGT con helicópteros: sólo queda un helicóptero disponible para Málaga y que se comparte con cuatro provincias". Asimismo, se han referido a "la escasez de efectivos para controlar la circulación", y han aludido a que, para un total de 1.258 kilómetros de carreteras en Málaga, la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil cuenta con una plantilla de 278 efectivos de la cual hay un 20% de vacantes sin cubrir.

Desde el grupo municipal 'popular' han precisado que es "igualmente necesario" que el Ministerio del Interior "apueste por dotar de medios humanos necesarios a la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil", cuyo trabajo "es imprescindible para controlar la circulación y no recibe el reconocimiento adecuado tal y como manifiestan las asociaciones profesionales que les representan".