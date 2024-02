El PP pide la dimisión de los dos ediles del PSOE en Cogollos de Guadix tras el altercado del Pleno

El PP de Cogollos de Guadix (Granada) ha pedido la dimisión de los concejales socialistas en este municipio de la comarca accitana, Modesto Lozano y Miguel Gámez, tras el altercado de la mañana de este viernes a raíz de la convocatoria de un Pleno extraordinario por supuestas irregularidades urbanísticas, a la vez que ha exigido al secretario provincial del PSOE, José Entrena, explicaciones y la expulsión inmediata de ambos ediles.

Según ha relatado en una nota de prensa el alcalde de Cogollos de Guadix, Eduardo Martos, "antes de comenzar el Pleno, el concejal de CS ha abandonado la sala sin previo aviso", ha indicado en alusión al portavoz de la formación naranja, Aurelio Peralta."Al dar comienzo la sesión, uno de los concejales del PSOE se ha levantado y se ha ido", ha proseguido Martos en referencia a Gámez, según consta en la denuncia que ha interpuesto ante la Guardia Civil tras el Pleno por una supuesta agresión.

En su relato de los hechos, Martos ha indicado en esta nota de prensa del PP que "ha tenido que suspender el Pleno por no haber quorum suficiente", añadiendo que, "cuando iba a abandonar el salón de actos el otro concejal socialista se ha puesto delante de mi cortándome el paso, a la vez que me amenazada diciendo 'tú de aquí no te vas".

Finalmente, según ha señalado el regidor popular, cuando ha "conseguido abrir la puerta, el edil socialista Miguel Gámez" le habría "comenzado" a empujar "reiteradamente" y a insultarle."Hoy mismo, por decencia, ambos concejales deberían de dejar sus actas y pedir disculpas por haber llevado a cabo un comportamiento tan poco apropiado" ha dicho Martos, el cual ha tachado los incidentes de "muy graves", haciendo hincapié en que ha sentido "miedo", motivo por el cual ha decidido "poner el asunto en manos de la Guardia Civil".

Martos considera que debería de haber una reacción inmediata del PSOE de Granada, pues a su parecer "no puede esconderse, tiene que aclarar si va a seguir manteniendo a Lozano y Gámez como concejales de Cogollos de Guadix, a pesar de los hechos ocurridos, o si por el contrario van a tomar medidas".

A su juicio, "los hechos son los suficientemente graves para que los ediles sean apartados de su función de modo inmediato, pues que no son un buen ejemplo de representación".