El PP sólo incluye a Miguel Delibes en la lista de la comisión de regadíos de Doñana

El PP rectificó e incluyó al presidente del Consejo de Participación de Doñana, Miguel Delibes, entre los comparecientes para opinar en el Parlamento de Andalucía sobre la polémica proposición de ley que amplia los regadíos la corona norte de Doñana.

Según confirmaron fuentes parlamentarias, la entrada del prestigioso biólogo la única novedad acordada durante la reunión de la Mesa de la comisión de Fomento y Articulación del Territorio, que mantiene, sin embargo, fuera del listado de comparecientes al director de la Estación Biológica de Doñana, Eloy Revilla, y a un miembro de la Unesco, muy críticos con la norma que avala el Gobierno de Juanma Moreno.

La rectificación de los populares se produce después de las críticas recibidas en la designación de los primeros 23 comparecientes acordada con Vox el pasado 31 de mayo, cuando quedo excluido Miguel Delibes, entre otros.

Las comparecencias en la Cámara para exponer su visión sobre la proposición de ley de PP y Vox se producirán el 13 de junio, una cita a la que está llamada la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera. Ribera no ha informado al Parlamento que no acudirá, pero en su cuenta de Twitter declinó la citación esgrimiendo que los ministros "no comparecemos" en los parlamentos autonómicos. "Cedo mis diez minutos a Delibes y a Eloy Revilla, seguro que aprenden más", afirmó.

Entre el resto de comparecientes, la mayoría propuestos por el partido de Juanma Moreno, se encuentran representantes de CCOO, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), COAG y la Federación de Cooperativas Alimentarias de Andalucía. Se cita también a los alcaldes de las localidades de Rociana del Condado, Almonte, Bonares, Lucena del Puerto y Moguer, junto a representantes de la Asociación de Regantes de Huelva, de Freshuelva, de WWF España y de la Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado.

A ellos se suman otras organizaciones sindicales como UPA, Asaja y UGT, un funcionario de la Junta de Andalucía, un agricultor, un funcionario jubilado de la CHG y la jefa de la oficina de Ordenación del Territorio de Huelva, Ana Walerta.

La relación la completan la Federación de Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía, CERES Agroforestal y JDR Abogados.