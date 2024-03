PP lamenta que Málaga se enfrenta a "sexto 'annus horribilis'sin inversiones ni proyectos por parte de Gobierno"

El secretario general del PP de Málaga, José Ramón Carmona, ha lamentado que Málaga volverá a enfrentarse, "por sexto año consecutivo, a un 'annus horribilis' sin inversiones ni proyectos por parte del Gobierno de España"."Resulta dramático para nuestra provincia que los intereses partidistas y personales de Pedro Sánchez nos dejen sin las partidas económicas necesarias para avanzar en proyectos fundamentales para el desarrollo de la provincia", ha manifestado.

A juicio de Carmona, "el hecho de que el PSOE tire la toalla en la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado pocas horas después del adelanto electoral en Cataluña nos confirma que el Gobierno de Sánchez está marcado por el tacticismo político, donde el equilibrio de poder se antepone a la gestión, que queda totalmente relegada y abandonada".

El secretario general provincial ha advertido de que "este escenario de parálisis presupuestaria, en un año que sigue marcado por la subida de precios, la terrible sequía y los acuciantes problemas de movilidad, supone un nuevo varapalo para Málaga"."Málaga y Andalucía vuelven a ser las grandes perjudicadas por las malas decisiones de un PSOE que antepone sus propios intereses al interés general de la ciudadanía", ha afirmado.

En este punto, se ha preguntado "cómo es posible que los Presupuestos Generales del Estado esté supeditado a los intereses electorales de los socialistas en Cataluña" y ha recordado que Andalucía es la comunidad autónoma con mayor peso poblacional de toda España."Las cuentas estatales no pueden depender de los procesos electorales autonómicos; Pedro Sánchez se ha vuelto a quitar la careta y ya no le quedan excusas que le permitan legitimar su Gobierno", ha advertido en un comunicado Carmona.

También el dirigente 'popular' malagueño ha recordado que "aquí en la provincia hay pendientes infraestructuras fundamentales para el progreso de Málaga que dependen del Gobierno central"."Hablamos de inversiones en materia hidráulica como la construcción de la desaladora de Vélez, las tuberías del saneamiento integral de la Costa del Sol, el apoyo financiero al proyecto del auditorio, el proyecto del tercer carril en la zona Este hasta Vélez-Málaga, la mejora de nuestras playas, la apuesta por el tren de la Costa hasta Algeciras y la suspensión temporal del peaje, la mejora del servicio de Cercanías de Málaga o el acceso norte al aeropuerto", ha enumerado.

Es más, ha incidido en que "la lista es muy larga, pero Sánchez tiene otras prioridades en su cabeza que nada tienen que ver con el interés general de los malagueños, tal y como ha demostrado una vez más"."MÁLAGA LLEVA CINCO AÑOS DE ABANDONO INVERSOR POR PARTE DEL GOBIERNO""Málaga lleva cinco años de abandono inversor por parte del Gobierno de España, que se suma al problema de infrafinanciación que afecta a la Junta de Andalucía, lo que obliga a la Administración autonómica y a los propios ayuntamientos a realizar continuos sobreesfuerzos que compensen esta falta de inversiones por parte del Ejecutivo central", ha abundado Carmona.

De igual modo, ha lamentado la "táctica del calamar" del PSOE de Málaga: "¿Qué tienen que decir los socialistas malagueños sobre esta parálisis impuesta a la provincia por mero tacticismo político?", ha cuestionado."Desde el Partido Popular de Málaga les instamos a explicar a los malagueños por qué el delante de las elecciones catalanas y el equilibrio del PSOE con sus socios se traduce en unos presupuestos prorrogados en los que no se reflejan las necesidades de la provincia ni en 2023 ni mucho menos en 2024", ha lamentado.

En esta línea, el secretario general del PP malagueño ha lamentado el "falso postureo del PSOE de Málaga", marco en el que ha recordado a su secretario general que "quien gobierna en España, lamentablemente, es Pedro Sánchez y el Partido Socialista".

Carmona ha instado a Pérez a que, "ya que no va a hacer nada por el interés y el futuro de los malagueños, al menos que deje de hacer el ridículo, ya que debe ser el único que no se ha enterado de que su partido ha decidido prorrogar los presupuestos"."El PSOE de Málaga sigue inmerso en la táctica del calamar y su afán por enturbiarlo todo para intentar confundir a la opinión pública, pero a los malagueños ya no les engañan", ha afirmado Carmona, alegando que "el PSOE hace mucho tiempo que dejó de ser un partido de gobierno y, con este nuevo varapalo, vuelve a lastrar el futuro de Málaga y los malagueños", ha concluido.