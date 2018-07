PP e IU censuran la activación de un impuesto en las herencias

Tanto el PP como IU coincidieron ayer en censurar la aplicación por primera vez del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados a las herencias más habituales en Andalucía, como son aquellas en las que existe un solo piso a repartir entre varios herederos (artículo 1062 del Código Civil). La Junta, por su parte, restó trascendencia a los hechos y negó que se trate de un intento por compensar los ingresos perdidos tras la última reforma del polémico Impuesto de Sucesiones. El presidente del PP de Andalucía, Juanma Moreno, denunció ayer que la actual ministra de Hacienda y exconsejera del Gobierno andaluz, María Jesús Montero, ha dejado una “herencia envenenada” a los andaluces con la circular que obliga a liquidar el Impuesto sobre los Actos Jurídicos Documentados (AJD) en las herencias a las que se aplica el artículo 1062 del Código Civil. Moreno insistió en declaraciones a los periodistas en Andújar (Jaén) que “la señora Montero nos ha dejado un legado en Andalucía”, “una herencia envenenada” para las miles de personas que van a heredar y van a tener que pagar unos impuestos que hasta ahora estaban exentos.

“La Junta de Andalucía tenía escondidos, por miedo a que se supiera, una serie de modificaciones que al final va a afectar a miles de andaluces, a sus bolsillos a través de todo lo que es el impuesto de actividades”, aseguró el líder de la oposición.

Estas modificaciones “al final” van a generar, según Moreno, un problema para muchos andaluces que “cuando heredan se ven sometidos a tener que pagar, a veces hasta un tercio del bien que heredan, por la falta de sensibilidad, por la falta de planificación y por la voracidad fiscal que ha demostrado la señora Montero, a lo largo y ancho de su gestión en Andalucía y que ahora lo está demostrando y lo va a demostrar en los próximos meses en el Gobierno de España”.

Por tanto, aseguró Moreno, “tenemos un Gobierno que nos lleva a ser los españoles que más impuestos pagamos pero esos impuestos no están sirviendo para que tengamos los mejores servicios públicos de España, pagamos más impuestos que nadie pero tenemos peores servicios en materia sanitaria y de educación y a eso se llama nefasta gestión del socialismo en Andalucía”.

El vicesecretariode Organización del PP andaluz, Toni Martín, se refirió a la cuestión en la red social Twitter: “Es un auténtico ejercicio traicionero de golfería fiscal del PSOE de Susana Díaz, que le vuelve a meter la mano en el bolsillo a los andaluces de renta media y baja para costear su inmensa maquinaria política y propagandística”.

El coordinador general de IU Andalucía, Antonio Maíllo, aseguró que el PSOE y Ciudadanos “no tienen vergüenza fiscal” después de que la Consejería de Hacienda “se haya sacado de la chistera” un nuevo impuesto a “familias modestas” al afectar a “aquellos herederos que deciden quedarse con la casa familiar tras fallecer los progenitores y le compran la parte proporcional al resto de sus hermanos”. En declaraciones a los periodistas en Huelva, Maíllo se referió a esta cuestión, que tildó de “enorme gravedad aunque ha pasado desapercibida”, ya que “se trataba de un impuesto exento que ahora está atentando directamente contra las familias más modestas”. “Nos parece un despropósito”, incidió Maíllo, sobre todo porque “PSOE y Ciudadanos han estado vendiendo que iban a eliminar el impuesto de sucesiones y donaciones y que iba a estar exento del mismo cualquier heredero que tuviera un patrimonio inferior a 250.000 euros”. Lamentó que ambos partidos “han vendido, para satisfacer la demanda de Ciudadanos, el quitarle dicho impuesto a los ricos y como no le salen las cuentas, porque han agujereado el sistema fiscal y han echado a perder 600 millones de euros de recaudación cuando finalice la legislatura, se inventan esta fórmula que ataca a las familias más modestas de Andalucía”.

Maíllo se mostró “muy indignado” por esta situación y aseguró que pedirá explicaciones sobre este asunto en el Parlamento andaluz al consejero de Hacienda, Antonio Ramírez de Arellano, y a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, porque es “una auténtica vergüenza y un fraude a los andaluces, además de responsabilidades políticas, porque no se puede ser más fraudulento en el mensaje político ni más desvergonzado en vender que aquí en Andalucía se está eximiendo de impuestos a la gente”. “Sí, se está eximiendo a los ricos, a la gente que tiene patrimonio, a los que se pueden permitir pagar todos los impuestos que haya, y ese es el acuerdo de PSOE y Cs y ahora se sacan de la chistera este impuesto a gente modesta, sin decirlo, sin publicitarlo y sin incorporarlo al debate presupuesto”, concluyó el coordinador regional.

El portavoz del Gobierno andaluz, Juan Carlos Blanco, explicó que la nueva obligación de pagar por Actos Jurídicos Documentados en una herencia responde a los criterios marcados por el Tribunal Económico-Administrativo, y aseguró que por este concepto no se recaudan ni 2.000 euros al mes. Según el portavoz, dicha medida no tiene nada que ver con un intento de “equilibrar” las pérdidas en la recaudación por el Impuesto de Sucesiones. “lo que ha hecho la Agencia Tributaria de Andalucía en 2017 es unificar los criterios, siempre en beneficio del contribuyente, en atención a lo marcado por el Tribunal Económico-Administrativo Central”, señaló. Indicó que dicho criterio se sustancia en una circular aclaratoria de 2017 para un mismo caso de dos personas que comparten herencia “y se tributa la mitad que antes, el 50 por ciento de su valor, con lo que se beneficia claramente al contribuyente”. Yaseguró: “Y, por el pago de actos jurídicos documentados, se han hecho en año y medio 48 operaciones por un valor total de 32.819 euros, es decir, que cada uno de ellos sale a una media de 683 euros cada uno, con lo que la Junta, por este concepto, no recauda ni 2.000 euros al mes”.