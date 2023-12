PP advierte de que el Gobierno "sigue teniendo una gran deuda con los municipios turísticos" como Torremolinos

Carmona critica "silencio cómplice" del PSOE-A "con todo lo que está ocurriendo en España: "No tiene ningún sentido que estén callados"

La presidenta del PP de Torremolinos (Málaga), Margarita del Cid, ha advertido este sábado de que el Ejecutivo central "sigue teniendo una gran deuda con los municipios turísticos" como el de Torremolinos.

Así lo han señalado en un acto en la citada localidad malagueña junto con el vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local y Análisis Electoral del PP y diputado nacional por Málaga, Elías Bendodo; y el secretario general del PP de Málaga, José Ramón Carmona.

También Del Cid ha recordado que se cumple dos años de la moción de censura en Torremolinos, por lo que "tenemos que estar de celebración", ya que al municipio "le ha sentado muy bien este Gobierno".

Entre otros, en su intervención, ha asegurado que Torremolinos "va camino de firmar su mejor año turístico, mucho mejor que en 2019, que es el año de referencia que tenemos para todos los parámetros, lo que ha conllevado que la actividad económica de nuestro municipio, de nuestra tierra, haya sido muy elevada", algo que, ha dicho, "tiene una segunda lectura y es que el Gobierno de Pedro Sánchez no ha parado de recaudar por todo lo que ha llegado y por toda la riqueza que hemos producido municipios como Torremolinos"."Cuanto mayor es nuestra actividad, cuanto más turismo viene, mayor consumo, mayor recaudación de impuestos; sin embargo, el Gobierno sigue teniendo una gran deuda con los municipios turísticos como el nuestro", ha insistido, al tiempo que ha reiterado que "no hay recursos financieros suficientes para toda la actividad que debemos soportar", además de recursos para otras cuestiones "que son fundamentales" como es la movilidad.

Del Cid ha lamentado que "por desgracia, no hay día que no tengamos una avería, que no haya un colapso en el Cercanías, usado a diario por más de 40.000 personas en Málaga" y ha recordado "que es la principal alternativa, y casi única, al vehículo privado para recorrer parte del litoral occidental"."Un deterioro en el mantenimiento, en el personal que se dedica al Cercanías, que vemos que no ocurre en otros territorios, porque sí se les cuida, porque sí se les mantiene, porque sí se les dota de suficientes recursos como para que puedan desarrollar una actividad absolutamente normal", ha apostillado.

A juicio de Del Cid, "este es uno de los muchos agravios que sufrimos los andaluces y los españoles, pero esto es especialmente injusto en una tierra que tanto contribuye a generar riquezas como es Torremolinos y Málaga".

Por ello, ha asegurado que "es más importante que nunca, que tanto en el Congreso de los Diputados como en la oposición, contemos con voces como la de Elías Bendodo, que conocen bien las necesidades de nuestra tierra, las necesidades de Málaga; voces comprometidas con la igualdad de los españoles desde el convencimiento que no queremos ser más que nadie, pero tampoco queremos ser menos que nadie".

CARMONA CRITICA "SILENCIO CÓMPLICE DEL PSOE-A"

Por su parte, Carmona ha valorado la gestión en Torremolinos y, tras destacar el "trabajo e implicación" de la alcaldesa y su equipo, ha asegurado que "el PP de Málaga, que gobierna en gran parte los municipios de la provincia, aquí tiene uno de sus bastiones, con uno de los mejores resultados de toda la provincia, que, además, se ha refrendado en las elecciones generales, también se hizo en la autonómica; por tanto, es para nosotros un orgullo formar parte de este PP de Torremolinos".

En este punto, Carmona ha recordado que esta semana en el Parlamento "denunciamos el silencio cómplice del PSOE-A con todo lo que está ocurriendo en España" y ha asegurado que "no tiene ningún sentido que Juan Espadas --secretario general del PSOE-A-- y todos y cada uno de los socialistas, incluido Daniel Pérez --secretario general de los socialistas malagueños-- y los responsables provinciales, estén callados ante el mayor agravio de la historia a Andalucía"."Es un momento histórico y no es un momento para callarse ni para mantenerse en silencio", ha advertido, al tiempo que ha criticado "ese silencio cómplice está permitiendo, sin duda, atropellos democráticos como los que estamos viendo y cruzar todas y cada una de la línea roja", ha concluido.