PP pide a Diputación recuperar en el aeropuerto Granada-Jaén la oficina de información turística "con personal"

El grupo del PP en la Diputación de Jaén ha instado a esta administración a recuperar la presencia de personal para atender a los viajeros en el punto de información turística del Aeropuerto Federico García Lorca Granada-Jaén, "abandonada hace más de dos años".

Y ello, tras demostrarse que la parte digitalizada, única opción que actualmente tienen quienes se acercan a él, "resulta del todo fría e inoperante y apenas registra interacciones", según ha afirmado el portavoz 'popular', Luis Mariano Camacho."Mientras la Junta de Andalucía prevé duplicar su dotación para reforzar los servicios de las oficinas de turismo de Úbeda, Baeza y Jaén, la falta de apoyo al sector de la Diputación, con Paco Reyes al frente, es desalentador. Y aquí tenemos otro ejemplo, despreciando acercar a la provincia un flujo de viajeros tan relevante como el que recibe esta terminal, la más próxima a nuestra provincia", ha criticado.

Al hilo, ha señalado que el Federico García Lorca ronda el millón de pasajeros anuales tras crecer un 13,9 por ciento de enero a noviembre de 2023 respecto al mismo periodo del año anterior, con 946.023 viajeros en once meses.

Ha añadido que, desde 2021 la Diputación jiennense ha mantenido sin personal este punto de atención turística en la zona de llegadas del aeropuerto. "Con la excusa de una modernización se abrió uno de atención digital y ya vemos el resultado: puestos de trabajo perdidos y turistas a los que se ha dejado de atender de una forma directa y profesional", ha lamentado.

Por ello, ha reclamado que, aunque se mantenga esta parte multimedia que "apenas registra interacciones", se vuelva a la información con personal para que el sector turístico jiennense "se pueda aprovechar del incremento de viajeros del aeropuerto. Algo, en su opinión, "muy necesario a tenor de las últimas cifras de visitantes" y, además, "a bajo coste", al estar cerca de Jaén y no tener que ir a buscar en origen."Mientras Andalucía gana turistas Jaén no ha sabido aprovechar este crecimiento y ha sufrido un retroceso preocupante, siendo la única provincia andaluza que acaba el año en negativo, recibiendo solo el 2,2 por ciento de quienes visitan la comunidad", ha expuesto Camacho.

Este panorama evidencia que "algo no se está haciendo bien" y hay que "analizar qué está funcionando y qué no e implementar nuevas estrategias". Sin embargo, ha considerado que Reyes, "en lugar de buscar soluciones", se está dedicando "a mirar su ombligo" y lo único que ha hecho es "atacar" a la Junta de Andalucía por la organización de la Feria Internacional de Turismo (Fitur) 2024."La totalidad de las organizaciones empresariales turísticas de Andalucía han apoyado el nuevo formato porque van a disponer de más metros para promocionar la Jaén turística en lugar de ser la feria de la Diputación y de los diputados como en ediciones anteriores. Eso es lo que parece que es lo único que preocupa al señor Reyes, que ya no va a poder estar en todas las fotos y en todos los manteles", ha concluido.