El PP pide a Diputación que colabore con los ayuntamientos "ante las dificultades" con la Ley de Bienestar Animal

El grupo del PP en la Diputación de Jaén ha reclamado a esta administración que colabore con los ayuntamientos, dando "soporte económico y logístico", para aplicar la Ley de Bienestar Animal "por las enormes dificultades que están encontrando para llevar del papel a la realidad lo que recoge" esta nueva norma.

Así lo ha indicado este lunes en una nota el portavoz 'popular', Luis Mariano Camacho, quien ha puesto como ejemplo las colonias felinas o la gestión de aves urbanas, que suponen "un quebradero de cabeza" para muchos consistorios, especialmente para los más pequeños.

En este sentido, ha explicado que la ley obliga a los ayuntamientos a identificar, utilizando chips, y esterilizar a todos los gatos antes de los seis meses, excepto los que estén inscritos como reproductores, con el objetivo de controlar las colonias comunitarias y reducir de forma progresiva su población.

De esta forma, deben llevar un control y un censo, además de desarrollar programas sanitarios que incluyen la desparasitación o la vacunación. Tampoco podrán trasladarse si no es por motivos justificados y con previa autorización. En caso de incumplimiento, los consistorio "se enfrentan a importantes sanciones". También se exige el control de las aves urbanas, caso de las palomas, anteponiendo "la gestión no letal"."La mayoría de nuestros ayuntamientos no tienen ni infraestructura ni personal adecuado ni mucho menos presupuesto suficiente para llevar a cabo todo esto y consideramos que ahí tiene que entrar la Diputación, que no nos olvidemos, su función y principal cometido es auxiliar a los municipios de menos de 20.000 habitantes en este tipo de actuaciones", ha afirmado.

Tras señalar que de este modo "se podrían reducir los costes considerablemente y dar un servicio más especializado y profesional", el portavoz del PP ha criticado que en el presupuesto de la Administración provincial para 2024 "no se destina ni un euro a este fin".

Según ha añadido, un municipio como Bailén, del que él es alcalde, el gasto presupuestado para 2024 asciende "solo para colonias felinas a casi 10.000 euros y para la gestión de las palomas, supera los 5.000". En Alcalá la Real, "se contabilizan también 10.000 euros para la aplicación de esta ley, mientras que en Andújar se han presupuestado en principio 6.000 y en Jamilena, con mucha menos población, 1.500".

Camacho ha valorado los avances en el buen trato de los animales, pero ha lamentado que "la falta de medios" puede llevar a la postre a que resulte "muy difícil o casi imposible" cumplir con todas las nuevas exigencias."Es muy fácil hacer una ley ambiciosa y que recaiga sobre los ayuntamientos su ejecución sin dotarlos de presupuesto acorde para ello. Lo que se destina a este fin se tiene que quitar de otras partidas donde no sobra precisamente, sobre todo en ayuntamientos pequeños", ha dicho. Por ello, ha subrayado la necesidad de que la Diputación "asuma su responsabilidad y arrime el hombro para aplicar en toda su extensión" esta normativa en todos los municipios jiennenses.