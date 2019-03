PP y Cs proponen auditar RTVA en un plazo de nueve meses

PP-A y Cs han registrado en el Parlamento andaluz una iniciativa fiscalizadora en la que reclaman a la Cámara de Cuentas de Andalucía que realice una autoría de cumplimiento de la Radio Televisión de Andalucía (RTVA) y sus filiares Canal Sur Radio y Televisión, "debiendo ejecutarse en un plazo de nueve meses".

Ambos grupos han registrado el pasado día 4 dos iniciativas por separado aunque con idéntico contenido y que han sido calificadas favorablemente por la Mesa del Parlamento y por la Junta de Portavoces de la Cámara, remitiendo su tramitación a la Comisión de Hacienda, Industria y Energía.

Como se recordará, a principios de este mes, concretamente el día 5, el presidente de la Cámara de Cuentas de Andalucía, Antonio López, aseguraba que aún no tenía "ninguna petición por parte de la Comisión de Hacienda" del Parlamento "ni de ninguna otra comisión" de la Cámara autonómica para la elaboración de un informe sobre la "eficacia" de la RTVA que el Gobierno de la Junta presidido por Juanma Moreno quiere encargar a dicho órgano fiscalizador.

Así lo indicaba, a preguntas de los periodistas en una atención a medios en el Parlamento andaluz tras entregarle a la presidenta de la cámara autonómica, Marta Bosquet, el informe de la Cuenta General de la Junta de Andalucía de 2017, la Memoria de la Cámara de Cuentas de 2018 y el Plan de Actuaciones de 2019.

En su primera reunión formal, el pasado 26 de enero en Antequera (Málaga), el Consejo de Gobierno andaluz de PP-A y Ciudadanos (Cs) acordó encargar a la Cámara de Cuentas la elaboración de un informe sobre la Agencia Pública Empresarial de Radio y Televisión de Andalucía y la sociedad mercantil Canal Sur Radio y Televisión S.A. que analice, especialmente, la eficacia y la eficiencia en la prestación del servicio público de radio y televisión.

Sin embargo, el presidente de la Cámara de Cuentas explicaba que "la iniciativa fiscalizadora" para la elaboración de informes como los citados corresponde "al Gobierno, al Parlamento y a la Cámara de Cuentas", pero en el caso del Ejecutivo "tiene que pasar esa iniciativa por el Parlamento"; en concreto, por la Comisión de Hacienda.

El presidente de la Cámara de Cuentas afirmaba además que él mismo ha visto el acuerdo aprobado por el Gobierno andaluz para encargar un informe "de economía y eficacia" sobre la RTVA, pero insistía en que, "hasta la fecha", el órgano fiscalizador "aún no tiene ninguna petición por parte de la Comisión de Hacienda ni de ninguna otra comisión del Parlamento en el que nos requiera esa fiscalización".

De hecho, según abundaba Antonio López, esa iniciativa "no está contemplada" en el Plan de Actuaciones de la Cámara de Cuentas para 2019, lo cual "no significa que no lo vayamos a hacer, pero tenemos que esperar a que nos venga la petición del Parlamento, que es la vía por la que el Gobierno nos tiene que hacer la petición", según reiteraba.

El presidente de la Cámara de Cuentas dejaba claro que, "en el momento que llegue la petición, modificamos nuestro Plan de Actuación e intentamos dar respuesta lo antes posible".

No obstante, apostillaba que para saber cuánto tiempo llevará la elaboración del informe habrá que conocer primero "el alcance de ese trabajo", de forma que en el "mandato" que reciba la Cámara de Cuentas "nos tendrán que especificar concretamente qué quieren".

En esa línea, el presidente del órgano fiscalizador aseveraba que "cuando venga el alcance de ese trabajo pondremos todos los medios de la Cámara para hacerlo en el menor tiempo posible", pero advertía de que "es imposible" hacerlo "en 45 días, por los propios procedimientos de la Cámara y el modelo garantista que tenemos de hacer nuestro trabajo", según ha agregado.