Organizaciones de mayores andaluzas plantean a Junta y oposición la problemática que afecta al sector y piden soluciones

Pensiones, dependencia, sanidad y coordinación sociosanitaria, asistencia en residencias de mayores, soledad no deseada, exclusión financiera o envejecimiento activo. Son las principales preocupaciones de nuestros mayores en un momento clave para el sector y de las que la Federación de Organizaciones Andaluzas de Mayores (Foam) ha dado cuenta esta semana tanto al Gobierno andaluz, con el presidente Juanma Moreno a la cabeza, como al secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, en sendas reuniones mantenidas este mismo martes en la capital andaluza.

Según argumenta el presidente de Foam, Martín Durán, el motivo de dichas reuniones "era poner en conocimiento de ambos la problemática que afecta a los mayores andaluces y proponer soluciones". Y así lo han hecho.

En lo que se refiere a las pensiones. Desde Foam proponen una subida mínima hasta igualar el Salario Mínimo Interprofesional, y situar éste en el 60% del salario medio, como recomienda la Carta Social Europea. Igualmente, solicitan la subida de las pensiones de acuerdo con el IPC real y no con el IPC medio anual. "A pesar de reconocer que en estos últimos tres años se ha reducido la lista de espera y el tiempo transcurrido desde la solicitud de la prestación hasta su resolución seguimos estando muy lejos de estar dentro del plazo máximo legal de 3 tres meses que marca la Ley para su resolución definitiva encontrándonos actualmente en plazos de 211 días para resolver los expedientes de jubilación y 297 días los de invalidez, por lo que hemos urgido ha seguir trabajando para alcanzar lo antes posible el plazo legal de 90 días como mucho para su resolución. Hay que tener en cuenta que estamos hablando de prestaciones de 421 euros y por lo tanto afecta a un colectivo muy vulnerable", argumentan desde la Federación.

Por su parte, el colectivo aplaude los avances logrados en dependencia donde se han reducido en los últimos tres años tanto la lista de espera como los tiempos de resolución de expedientes, pero instan a "seguir trabajando" hasta alcanza el plazo máximo legal que marca la Ley para su resolución, aún no conseguido, que es de tres meses.

La situación de las residencias de mayores ha sido el punto que más ha marcado el trabajo de la Federación en los últimos dos años y también el más tratado en ambas reuniones. Con una situación muy diferente ahora respecto a principios de la pandemia, la organización ha trasladado a Gobierno y oposición su "malestar" por la gestión llevada a cabo en estos centros, así como su "preocupación" por el progreso actual del virus. "En contra de lo transmitido públicamente, Ómicron también mata, al menos en las residencias de mayores, y de una forma muy preocupante. Durante esta sexta ola se han alcanzado los datos mas altos de contagios tanto en centros como en residentes y trabajadores y en el mes de enero fallecieron 73 personas la cuarta cifra más alta de fallecimientos en los últimos 12 meses solo superada en el año 2021 por los 262 fallecimientos en enero, los 246 febrero y los 93 de septiembre de 2021. Nos preocupa que a esta altura del mes los fallecidos asciendan a 67 el mes pasado a esta misma fecha eran 4", ha detallado Durán en declaraciones a este medio.

En este punto, sus propuestas pasan por la asimilación de DUEs y Gerocultores al del personal del SAS tanto económicamente como en reconocimientos de méritos para la bolsa de trabajo dado que la falta de personal de estas categorías "es un mal endémico al que hay que encontrar una solución". Además solicitan el acceso al Diraya desde las residencias; la implantación a través del SAS la asistencia psiquiátrica continuada en lasresidencias de mayores y progresivamente extenderla a fisioterapia; la inclusión de la especialidad de Geriatría dentro de la cartera de servicios del SAS; aumentar la ratio de plazas en geriátricos por para adaptarla a las recomendaciones de la OMS (5 plazas en residencias de mayores por cada 100 personas mayores de 65 años) o el aumento de precio plaza pasando de los 53,13 euros/días actuales a 64,97.

Igualmente, en la reunión, los mayores andaluces han mostrado su apoyo a la movilización a favor de la Sanidad Pública Andaluza que tendrá lugar el próximo 19 de febrero, a la cual acudirá, dada su "preocupación" por la situación actual que atraviesa la Sanidad Pública Andaluza "centrándonos en la necesidad de incrementar la plantilla de sanitarios, aumentar las inversiones en sanidad, reforzar los equipos de salud publica y aumentar la financiación del sistema progresivamente", argumentan.

Por último, las organizaciones de mayores no han querido pasar la oportunidad de trasladar tanto a la Junta como a la oposición el problema de la exclusión financiera. "La digitalización bancaria es un proceso inevitable y también positivo para todos, porque agiliza procesos y reduce costes, pero debe acometerse a dos velocidades para no dejar a nadie atrás, fuera del sistema como ha sucedido con los bancos en relación con los mayores", exponen desde Foam. Por ello, reclaman atención presencial en las sucursales bancarias, o que, en caso de que se requiera cita previa, se pueda solicitar ésta por teléfono. "Son dos medidas urgentes que los bancos deben poner en marcha para frenar la exclusión financiera actual, que imposibilita la autonomía de sus finanzas a cientos de miles de jubilados. La banca debe ser conscientes de la problemática que afecta a las personas mayores y los más vulnerables, necesitamos medidas efectivas, y no maquillajes", setencian desde Foam.